Ibovespa sobe após Trump afirmar que não vai atacar o Irã

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 9, com o impulso global de apetite ao risco após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que uma retomada da guerra contra o Irã seria improvável. No cenário local, o mercado avalia o discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como inconsistente por não sinalizar medidas fiscais concretas. Além disso, investidores esperam a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) que será divulgada na próximo terça-feira, 10.

Por volta das 10h30, o Ibovespa avançava 0,87%, aos 169.841,40 pontos. O dólar tinha leva alta de 0,04%, aos 5,50 reais. A bolsa brasileira é impulsionada por um otimismo global com os ativos de risco após a queda de 3% do petróleo reduzir as expectativas da aceleração da inflação pelo mundo.

Essa redução de estimativas para a alta da inflação por causa da queda do petróleo gera uma baixa dos juros, o que atrai investidores para os ativos de risco, como a Bolsa de Valores do Brasil. Tudo isso acontece após Trump afirmar que a possibilidade de retomada dos combates com o Irã é “altamente improvável”, enquanto as conversas continuarem avançando.

Nas últimas semanas, Trump tinha ameaçado retomar os ataques, e veículos de comunicação americanos sugeriram que as hostilidades poderiam ser reiniciadas depois das eleições de meio de mandato na semana passada.

“É altamente improvável que vá ser necessário (retomar a guerra). Eu o faria se fosse necessário, mas nós já os atingimos muito duramente”, disse Trump à emissora CNN.

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Trump tinha admitido anteriormente que a guerra com o Irã foi responsável pela dura derrota que o Partido Republicano sofreu nas eleições legislativas.

No entanto, o presidente advertiu que qualquer decisão de retomar as hostilidades “depende de se (as autoridades iranianas) vão assinar ou não um acordo muito sólido”.

Essas declarações contrastam com as do chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, que afirmou pouco antes que as negociações entre os dois países estavam estagnadas devido ao “choque” provocado pela recente derrota dos republicanos.

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“Nos últimos dias, não houve mais viagens (de mediadores), e a razão para isso é o choque que os resultados das eleições nos Estados Unidos causaram em todos”, declarou Araghchi à televisão estatal neste domingo.

“Agora, precisamos ver quanto tempo levarão para assimilar esses resultados, a fim de determinar como vamos avançar”, acrescentou.

Os esforços diplomáticos para resolver o conflito tinham se intensificado antes das eleições. O Irã continua bloqueando o trânsito pelo Estreito de Ormuz, o que afetou o abastecimento de petróleo proveniente do Golfo. Isso, por sua vez, fez os preços da gasolina dispararem nos Estados Unidos, contribuindo para a impopularidade da guerra.

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Cenário local é ofuscado por falta de sinalização fiscal

No cenário local, os investidores não enxergaram grandes sinalizações no discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o petista disse que se preocupa com o crescimento da dívida pública. Nos bastidores, o Ministro da Fazenda, Dario Durigan, trabalha para fechar um pacote fiscal que pode fazer o país fechar as contas no azul no próximo ano.

Hugh Harley, economista e CEO da Aurum Wealth Management, comenta que a falta de sinalização concreta reforça a importância de uma condução econômica consistente, com a indicação de um nome de reconhecida credibilidade para o Ministério da Fazenda e a apresentação de um plano de contingência fiscal, com diretrizes claras para a sustentabilidade das contas públicas.

“Sem isso o governo não vai conseguir estancar o mau humor do mercado e pode iniciar 2027 como a Dilma em 2015. No fim, a impressão é que Lula prometeu responsabilidade fiscal, mas deixou a conta para a próxima fala”, afirma Hugh Harley.

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Além disso, o mercado aguarda a divulgação da ata da reunião do Copom que manteve a Selic em 13,75%. A ata será divulgada nesta terça-feira, 10. O documento deve sair um dia após o mercado elevar a projeção para a Selic ao fim de 2026, que segundo o boletim Focus deve encerrar o ano em 13,75%. Na semana passada, o Focus projetava a Selic em 13,5% ao ano.

Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest, conta que para os próximos pregões, a divulgação do IPCA, da ata do Copom e dos indicadores de inflação dos Estados Unidos será determinante para as expectativas sobre os juros e o comportamento do mercado.

“Uma trajetória de desaceleração inflacionária, acompanhada de maior previsibilidade econômica, tende a fortalecer a confiança dos investidores e ampliar o interesse por investimentos de longo prazo”, conclui Antônio Patrus.

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(Com informações da AFP)