Ibovespa sobe após rumores de pacote fiscal de até R$ 80 bilhões em cortes

O Ibovespa opera em alta nesta quarta-feira, 11, após rumores no mercado sobre um pacote fiscal que poderia chegar a até 80 bilhões de reais em cortes. A medida poderia melhorar as contas públicas e reduzir o risco Brasil.

Por volta das 11h15, o Ibovespa subia 0,75%, aos 172.622,70 pontos. O dólar recuava 0,42%, cotado a 5,56 reais. Segundo informações de bastidores, a base governista no Congresso, em conjunto com a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prepara um pacote fiscal que pode gerar uma economia de até 80 bilhões de reais.

Até o momento, circulam entre os parlamentares informações de que o governo já definiu medidas que podem representar cerca de 50 bilhões de reais em ajustes. Os outros 30 bilhões de reais necessários para alcançar os 80 bilhões ainda não foram decididos.

Entre as medidas previstas para compor esse primeiro montante estão 12,8 bilhões de reais em contingenciamentos extras, outros 12,8 bilhões em restrições às compensações tributárias e uma redução linear de 10% nas isenções fiscais, com impacto estimado em 12 bilhões de reais. A proposta inclui ainda mudanças na metodologia de cálculo do piso constitucional da saúde, com a exclusão de receitas voláteis do setor de petróleo, o que poderia representar uma economia de 10 bilhões de reais.

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A equipe econômica também quer acelerar as metas de superávit primário nos próximos anos para controlar o endividamento público. A proposta deve manter em 1% do PIB a meta de superávit para 2028. Para 2029, a previsão passaria de 1,25% para 1,5% do PIB. Já em 2030, subiria de 1,5% para 1,75%, em comparação com os parâmetros estabelecidos no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

As medidas estão sendo discutidas entre parlamentares, integrantes da equipe econômica e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo informações de bastidores, Alcolumbre disse ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, que pretende apresentar o projeto de lei complementar (PLP) na próxima semana. Até lá, diversos pontos podem mudar no pacote fiscal, inclusive o próprio valor estimado de 80 bilhões de reais em economia.

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Para Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos, esse é o primeiro sinal concreto sobre as contas públicas desde a eleição, exatamente o que o mercado espera. “Entretanto, isso é apenas notícia, não é medida. Falta saber o que tem dentro do projeto, se o Congresso aprova e quem vai comandar a Fazenda no novo mandato”, diz Trotta.

Leonardo Mendes, economista e consultor financeiro da Manchester Investimentos, explica que o movimento desta quarta-feira representa uma tentativa de recuperação do apetite por risco, mas ainda ocorre em um ambiente de condições financeiras bastante restritivas. “A sustentabilidade dessa recuperação dependerá principalmente de uma acomodação dos juros futuros e de uma redução dos prêmios de risco domésticos”, comenta Mendes.

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Em suma, uma melhora efetiva do quadro fiscal brasileiro dependerá da divulgação dos detalhes e da aprovação do novo pacote fiscal. Até lá, o Ibovespa pode registrar alguns pregões de recuperação, mas ainda não há sinais de retomada de uma tendência de alta no mercado acionário brasileiro.