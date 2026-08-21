Ibovespa sobe após presidente do Irã falar sobre fim da guerra contra os EUA

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 21, em meio ao otimismo do mercado internacional com o presidente do Irã afirmando que deseja o fim da guerra contra os Estados Unidos. Além disso, a recompra de títulos americanos aumenta o apetite ao risco de investidores globais para países emergentes em meio a queda dos juros futuros nos Estados Unidos.

Por volta das 12h, o Ibovespa subia 1,82% aos 170.989,16 pontos. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta sexta-feira, 21, que é o momento adequado para acabar com quase seis meses de guerra com os Estados Unidos, aproveitando que Teerã está em uma posição vantajosa em relação a Washington.

As negociações entre esses adversários de longa data permanecem suspensas, e a situação no terreno também continua em um impasse, com o Irã mantendo o estratégico Estreito de Ormuz parcialmente fechado e os Estados Unidos persistindo em seu contra-bloqueio naval à República Islâmica.

“É melhor acabar com a guerra agora, enquanto estamos em uma posição de força e dignidade”, declarou Pezeshkian em reunião com profissionais da saúde. Segundo Eduardo Gonçalves, especialista da Aurum Wealth Management, o mercado entende essa fala como uma possibilidade de redução das tensões entre Estados Unidos e Irã, o que retira o temor de inflação global e causa um novo alívio na curva de juros futuros.

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“Esse cenário externo positivo é bom para os mercados emergentes, como o Brasil. Além disso, a Bolsa ensaia uma recuperação após 11 pregões seguidos de queda”, afirma Gonçalves.

Dólar cai com Tesouro dos EUA

Gianluca Di Matina, especialista em investimentos da hike capital, aponta que o possível fim da guerra no Oriente Médio não é o único fator para bom desempenho da B0lsa. A intervenção do Tesouro dos EUA derruba o dólar e faz investidores buscarem moedas emergentes. O dólar recuava 0,66% nesta sexta-feira, 21, a 5,16 reais.

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O secretário Scott Bessent voltou a sinalizar recompras de bonds de prazo mais longo, que vêm sofrendo forte pressão vendedora desde o fim de junho, com o valor das operações podendo superar 4 bilhões de dólares. Segundo Bessent, o mercado teria reagido de forma exagerada à recente onda de vendas desses papéis.

“Esse tipo de intervenção, retomada pelo Tesouro americano desde 2024 como ferramenta de gestão de liquidez para títulos mais antigos e menos líquidos, ajuda a conter a pressão altista nos yields longos dos EUA”, explica Di Matina.

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Ele comenta que os juros americanos mais controlados reduzem o diferencial de atratividade do dólar frente a outras moedas, favorecendo o apetite por ativos de risco e por moedas de mercados emergentes, como o real, o que contribui diretamente para o cenário mais construtivo observado hoje tanto na bolsa brasileira quanto no câmbio.