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Ibovespa sobe após pacote fiscal, mas analistas dizem que mercado deve manter a cautela

Especialistas afirmam que mercado deve continuar distante de uma tendência de alta até a definição do Ministro da Fazenda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h56
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Por volta das 12h, o Ibovespa operava em alta de 0,61%, aos 172.365,60 pontos (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa sobe após pacote fiscal, mas analistas dizem que mercado deve manter a cautela Priorize VEJA no Google

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 13, com o mercado buscando uma recuperação com pacote fiscal aprovado pelo Congresso um dia após o balanço do Banco do Brasil espalhar temor em toda a Faria Lima.

Por volta das 12h, o Ibovespa operava em alta de 0,61%, aos 172.365,60 pontos. O dólar avançava 0,23%, aos 5,65 reais. Ontem, o Senado aprovou medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre 50 bilhões de reais e 60 bilhões de reais em 2027, segundo o ministro Bruno Moretti. Os destaques ainda serão analisados, provavelmente na terça-feira, 17. Depois, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.

O texto prevê uma redução linear de 10% nos benefícios tributários, além do corte aprovado no fim de 2025. A medida poderá representar uma redução de até 20% em relação aos valores originais. Entre as exceções estão benefícios relacionados à folha de pagamentos, ao setor de tecnologia da informação, a semicondutores e à isenção de veículos para pessoas com deficiência e autistas.

O projeto também reduz de 2,5% para 2% acima da inflação o limite de crescimento das despesas em anos de acionamento dos mecanismos de contenção fiscal.

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Outras mudanças incluem:

  • Restrições ao uso de créditos tributários quando houver bloqueio de gastos;
  • Possibilidade de contingenciar despesas para cumprir o centro da meta fiscal;
  • Autorização para usar parte dos saldos não utilizados de fundos públicos em despesas constitucionais, preservadas áreas essenciais.
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Felipe Sant’Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, diz que o mercado está digerindo o pacote fiscal, mas que esse ajuste é mínimo e ainda faltam muitos pontos para a Bolsa retomar uma tendência de alta.

“O mercado está estacionado na faixa dos 170 mil pontos ao longo de toda a semana. O presidente precisa anunciar medidas fiscais mais factíveis, a começar pelo nome do Ministro da Fazenda. Sem isso, o mercado não volta a subir de vez”, explica Sant’Anna.

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Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos, relata ainda que o setor varejista da Bolsa vem sendo beneficiado no pregão de hoje devido às perspectivas para as vendas da Black Friday. As ações do Magazine Luiza sobem 5,09%, Americanas avança 2,47% e até Casas Bahia sobe 1,47%. “Essas empresas costumam ter um maior volume de venda devido à Black Friday”, argumenta Lopes .

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