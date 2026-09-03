Ibovespa sobe após Flávio superar Lula em pesquisa eleitoral

O Ibovespa opera em forte alta nesta quinta-feira, 3, em meio à repercussão de novas pesquisas eleitorais que apontam uma disputa mais acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026. Entre os levantamentos divulgados nesta quinta-feira, a pesquisa PoderData/Aya mostra Flávio com 45% das intenções de voto, ante 44% de Lula. Com a agenda doméstica esvaziada, o mercado concentra as atenções no cenário eleitoral e nos possíveis impactos sobre a política econômica a partir de 2027.

Por volta das 11h30, o Ibovespa subia 0,69%, aos 186.483,37 pontos, enquanto o dólar recuava 0,01%, a 5,10 reais. Uma série de pesquisas divulgadas nesta quinta-feira aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, com os levantamentos indicando perda de força do presidente e avanço do senador.

A pesquisa PoderData/Aya, que mostra Flávio numericamente à frente de Lula,. A percepção dos investidores é influenciada pela possibilidade de uma eventual mudança de governo e pelas propostas econômicas associadas ao candidato do PL, cuja equipe defende medidas de contenção de despesas obrigatórias, incluindo gastos com Previdência e benefícios sociais.

Para Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, o mercado interpreta o avanço de uma candidatura percebida como mais comprometida com a disciplina fiscal como um aumento da possibilidade de alternância de poder em 2027.

Continua após a publicidade

“Isso não significa que um resultado eleitoral já esteja definido nem que essa avaliação seja consensual. Significa apenas que os investidores passaram a atribuir maior probabilidade a um cenário de contenção de gastos e estabilização da dívida”, diz Murad.

Segundo o especialista, a perspectiva de redução das despesas obrigatórias, que são puxadas por previdência. “Lula dificilmente adotaria uma medida de corte de gastos nesse benefício social. Por isso, o mercado vê uma vitória de Flávio Bolsonaro com bons olhos”, afirma.

Continua após a publicidade

A leitura ajuda a explicar o movimento dos ativos domésticos. Os juros futuros recuam, o real se valoriza e as ações avançam, com destaque para setores mais sensíveis à queda dos juros, como bancos, varejistas, construtoras e empresas mais endividadas. “É a continuidade do chamado ‘trade eleitoral’, que já havia levado o Ibovespa a subir cerca de 3% na sessão anterior”, afirma Murad.

Cenário externo também favorece o real

A queda do dólar ante o real, porém, não é explicada apenas pelo cenário político doméstico. A moeda americana também perde força no exterior nesta quinta-feira, em um movimento influenciado principalmente pela valorização do iene japonês, que avançava quase 2% diante do aumento das apostas de que o Banco do Japão poderá elevar os juros.

O movimento pesa sobre o DXY, índice que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas e no qual o iene tem participação relevante. “Quando a moeda japonesa sobe com força diante do dólar, ela puxa o DXY para baixo, mesmo que a moeda americana não esteja caindo com a mesma intensidade perante todas as demais divisas”, explica Murad.

Continua após a publicidade

O ambiente externo também é influenciado pelos dados recentes do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vieram abaixo das expectativas e reforçaram as apostas em uma política monetária menos restritiva pelo Federal Reserve.

“Se o mercado espera juros americanos menores, os títulos dos EUA oferecem uma remuneração relativamente menos atraente e a demanda internacional por dólares diminui”, conclui o consultor.