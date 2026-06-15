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Economia

Ibovespa sobe após anúncio de acordo entre EUA e Irã para cessar guerra e reabrir Ormuz

Às vésperas de ‘Super Quarta’ dos juros, cenário externo dá sinal de melhora

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h34
B3: a bolsa oferece a solução de liquidação e custódia do Tesouro Direto
B3: A bolsa de valores brasileira sobe na manhã desta segunda-feira, após o anúncio de acordo entre EUA e Irã (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa sobe após anúncio de acordo entre EUA e Irã para cessar guerra e reabrir Ormuz Priorize VEJA no Google

O índice Ibovespa, principal indicador do mercado de ações, apresentou uma forte alta na manhã desta segunda-feira, 15, dia seguinte ao anúncio do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. O ganho era de 1,24% por volta das 11h20, aos 173.247 pontos. Com isso, o Ibovespa recupera parte das perdas observadas dos últimos 30 dias, período em que acumula queda de 2,1%.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para interromper a ofensiva militar e reabrir o Estreito de Ormuz, segundo anúncio feito pelo Paquistão, país que conduz as negociações, no domingo, 14. O acordo deve ser assinado na sexta-feira, 19, na Suíça, trazendo alívio para o comércio internacional, que tem o Golfo Pérsico como rota estratégica. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo passa por Ormuz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a expectativa pela assinatura do acordo. “Parabéns a todos!”, escreveu em uma rede social. “Por meio deste, autorizo integralmente a abertura do Estreito de Ormuz sem pedágio e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos EUA”, concluiu. A reabertura do Estreito de Ormuz em troca de concessões ao Irã mostra o poder de barganha alcançado pelo país persa, cujo programa nuclear não será afetado pelo acordo preliminar.

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A notícia sobre o acordo entre EUA e Irã chegou em uma semana decisiva para a política monetária global. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vai decidir sobre a manutenção de sua taxa de juros na quarta-feira, 17, mesmo dia em que o Banco Central do Brasil apita sobre os rumos da Selic. A combinação das duas decisões em uma única quarta-feira é o que o mercado financeiro brasileiro chama de “Super Quarta”. Até antes do anúncio do acordo de paz no Oriente Médio, o mercado apostava em um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do Brasil, mas também considerava a possibilidade de manutenção.

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Apesar das boas notícias vindas do exterior, ainda resta saber qual será o seu reflexo na economia real. O cenário brasileiro vinha piorando nas últimas semanas. O Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira — que, portanto, não considera o acordo entre EUA e Irã — piorou as expectativas de inflação e juros. Os agentes de mercado consultados pela pesquisa apostam em uma inflação de 5,3% ao final do ano, ou seja, bem acima do teto da meta do Banco Central, fixado em 4,5%. A Selic deve encerrar 2026 em 13,75%, segundo o Focus.

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