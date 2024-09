Ibovespa sobe acompanhando bolsas em NY

O Ibovespa opera em alta de 0,41%, aos 135,1 mil pontos, enquanto o dólar avança 0,34%, cotado a R$ 5,61 até o meio do dia. Nos EUA, os principais índices também sobem: o S&P 500 registra alta de 0,84% e o Nasdaq avança 0,72%.

Tanto no Brasil quanto lá fora, o mercado está de olho nos últimos indicativos antes da “super quarta” da semana que vem, 18, quando os bancos centrais de ambos os países definirão suas taxas de juros.

A partir desta semana, os membros do Banco Central (BC) e do Federal Reserve (Fed) entram no período de silêncio pré-reunião, em que estão proibidos de fazer declarações públicas sobre o cenário econômico.

No Brasil, os dados robustos do PIB do segundo trimestre, divulgados na semana passada, reforçaram as expectativas de que o BC voltará a aumentar a Selic. O boletim Focus divulgado nesta manhã projeta a taxa básica a 11,25% até o fim do ano.

Já nos EUA, os investidores estão divididos sobre o tamanho dos cortes, com a maioria apostando em uma redução de 0,25 ponto percentual na reunião de setembro.