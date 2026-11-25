O Ibovespa opera em alta nesta quarta-feira, 25, com a expectativa de uma nova proposta de ajuste fiscal no Brasil sustentando o mercado, apesar da pressão externa provocada pela queda das bolsas globais. No exterior, os investidores reagem aos dados de inflação e crescimento dos Estados Unidos, enquanto a proposta do presidente Donald Trump de impor novas tarifas comerciais amplia as incertezas.

Por volta das 11h, o Ibovespa subia 0,5%, aos 164.909,35 pontos. O dólar operava estável, a 5,90 reais. Para Gustavo Assis, CEO da Asset, o mercado brasileiro deve atravessar um dia marcado pela dicotomia entre as expectativas domésticas e a pressão do cenário internacional.

No exterior, as bolsas de Nova York recuam, com a Nasdaq caindo 2,4%. Os dados de inflação americana, que registrou alta de 0,3% em outubro, em linha com as expectativas, e a revisão do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, de 3,4% para 4,3%, acima das projeções, reforçam a percepção de uma economia aquecida. O cenário eleva as perspectivas de alta de juros nos Estados Unidos e mantém a pressão sobre os ativos de risco.

Além disso, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) propôs novas tarifas sobre produtos de 16 parceiros comerciais: Bangladesh, Brasil, Camboja, China, Coreia do Sul, União Europeia (UE), Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Singapura, Suíça, Taiwan, Tailândia e Vietnã.

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No caso do Brasil, a proposta prevê tarifas de 10% sobre aeronaves e aumento da tributação sobre as importações de açúcar brasileiro. As medidas representam uma nova escalada nas divergências comerciais entre Brasília e Washington e podem atingir diretamente a Embraer, uma das principais exportadoras brasileiras de produtos industrializados. As ações da companhia desabavam 7% no pregão.

Apesar da pressão externa, a Bolsa brasileira encontra sustentação nas expectativas em torno de uma nova proposta fiscal. Segundo Assis, o mercado deveria estar em queda diante do cenário internacional, mas os investidores preferem olhar o copo meio cheio.

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“Há uma grande expectativa para uma PEC que deve controlar os gastos obrigatórios”, afirma. Ele também avalia que o Ibovespa acumulou perdas expressivas nos últimos dias em meio às preocupações com o fiscal, o que leva os investidores a questionarem se o movimento de queda não foi exagerado.