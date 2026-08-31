Ibovespa sobe 1,6% puxado por Petrobras em meio à disparada do petróleo

O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa brasileira, dispara nesta segunda-feira, 31, puxado por Petrobras em meio a alta do petróleo no mercado internacional. A alta acontece após os Estados Unidos voltarem a atacar o Irã, o que impulsiona os preços do petróleo.

Por volta das 11h, o Ibovespa subia 1,6%, aos 178.502,09 pontos. O dólar recuava 0,42%, aos 5,17 reais. As ações da Petrobras disparavam 2,69%, aos 44,73 reais. A ação, que impulsionava a Bolsa, era puxada pelo petróleo. A commodity avançava 5,88%, aos 91,18 dólares.

A alta ocorre após as forças americanas atacarem, no domingo, dois lançadores de foguetes iranianos na ilha de Larak, localizada no estreito de Ormuz. Foi a primeira ofensiva dos Estados Unidos contra forças iranianas em mais de um mês. O ataque deixou dois mortos e dois feridos.

O Irã retaliou nesta segunda-feira com ataques contra posições militares americanas no Oriente Médio. A Guarda Revolucionária afirmou ter disparado mísseis balísticos contra duas bases aéreas dos Estados Unidos na Jordânia, país aliado de Washington.

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As autoridades jordanianas, porém, disseram ter interceptado oito mísseis, sem informar sua origem. Nos Emirados Árabes Unidos, a televisão estatal iraniana relatou ataques com dezenas de drones contra uma base aérea americana.

As forças emiratis, por sua vez, afirmaram apenas ter reagido a um drone procedente do Irã que havia sido identificado em suas águas territoriais.

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A nova rodada de hostilidades elevou a preocupação dos investidores com possíveis impactos sobre o transporte de petróleo no Oriente Médio. O estreito de Ormuz é uma das principais rotas para o fluxo global de energia, e o risco de novos confrontos na região aumenta as incertezas sobre a circulação da commodity.

O conflito entre Estados Unidos e Irã já dura seis meses. Nesse período, Teerã mantém o estreito de Ormuz fechado, enquanto Washington sustenta um bloqueio naval aos portos iranianos. A retomada dos ataques ocorre depois de algumas semanas de menor intensidade nas hostilidades.

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O governo americano havia sinalizado na semana passada uma preferência por intensificar a pressão econômica sobre o Irã em vez de ampliar as operações militares. A estratégia foi batizada de “Operação Pária Econômico” e tem como objetivo isolar Teerã por meio de sanções secundárias, que também atingem empresas e países que mantêm relações comerciais ou diplomáticas com o regime iraniano.

A ofensiva militar de domingo representou, portanto, uma nova escalada após um período em que Washington vinha privilegiando esse instrumento de pressão econômica. O ataque americano contra Larak ocorreu poucos dias depois de os Estados Unidos anunciarem que haviam concluído uma operação de retirada de explosivos do estreito de Ormuz.

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Segundo Washington, a ação teve como objetivo impedir que o Irã instalasse novas minas marítimas na região. O governo americano afirma que forças iranianas representavam uma ameaça à navegação no estreito. O presidente dos EUA, Donald Trump, também declarou que os Estados Unidos têm “controle total” sobre Ormuz e chegou a afirmar que a passagem marítima seria território americano.

Horas depois da troca de ataques dos últimos dois dias, Trump voltou a elevar a tensão ao publicar em uma rede social uma mensagem sobre a ilha de Kharg, principal centro de exportação de petróleo do Irã. O presidente americano afirmou que a ilha estava sendo “reduzida a pedaços” e publicou um vídeo com imagens de grandes explosões geradas por inteligência artificial.