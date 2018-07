Ibovespa sobe 1,46% com impulso de ações da Petrobras

Com as bolsas de Nova York fechadas devido ao feriado de independência nos Estados Unidos e o volume de negócios reduzido a menos da metade da média das últimas semanas, o Índice Bovespa sustentou o sinal positivo nesta quarta-feira (4) e fechou em alta pelo quinto pregão consecutivo.

O principal índice de ações da B3 terminou o dia aos 74.743,11 pontos, em alta de 1,46%. Os ganhos foram impulsionados pelo noticiário doméstico positivo para as estatais brasileiras, cujas ações dispararam, contagiando a Bolsa como um todo.

À tarde, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu que somente passará a valer em 2019 a regra que determina um prazo de 150 dias para o envio de informações do governo para análise do TCU, antes da publicação do edital de privatização. Esse prazo inviabilizaria o leilão de excedente da cessão onerosa da Petrobras, que deve render cerca de R$ 100 bilhões ao caixa do governo.

Com a notícia, as ações da Petrobras abandonaram o terreno negativo e passaram a subir, chegando ao fechamento do pregão com altas de 4,86% (ON) e 5,43% (PN). Os papéis da Eletrobras, que já eram destaque de alta, por conta da aprovação do projeto de lei que abre caminho para a privatização em regime de urgência das distribuidoras, aceleraram o ritmo e foram de longe as maiores altas do Ibovespa, com ganhos de 17,99% (ON) e 16,61% (PN).

“As ações da Petrobras são as meninas dos olhos do mercado. Se elas vão bem, o mercado deslancha. Mas a semana reserva ainda eventos internacionais importantes, principalmente no que diz respeito à tensão comercial envolvendo Estados Unidos e China“, ponderou Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da Hcommcor.

Cessão Onerosa

O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Félix, confirmou que a decisão do TCU viabiliza a realização do leilão do óleo excedente da cessão onerosa ainda neste ano. “Saudamos decisão do TCU. Vamos programar leilão do óleo excedente da cessão onerosa para 29 de novembro”, afirmou.

“O governo se articulou e conseguiu neutralizar a decisão que travava o leilão. Foi um dia de noticiário doméstico positivo. Mesmo a queda da produção industrial, mais cedo, acabou ficando abaixo do previsto”, disse Rafael Bevilacqua, estrategista da Levante Ideias de Investimento.

Os negócios do dia somaram R$ 5,5 bilhões, contra R$ 13 bilhões da média diária registrada em junho. Em cinco dias consecutivos de ganhos, o Ibovespa acumula valorização de 5,85%, reduzindo a perda acumulada do ano para 2,17%.