Ibovespa sobe 0,73% após payroll fraco nos EUA; eleição mantém cautela

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 2, no último pregão antes do primeiro turno das eleições, acompanhando a melhora do humor no exterior após a divulgação de dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Por volta das 10h30, o principal índice da bolsa brasileira avançava 0,73%, aos 188 568 pontos.

O payroll mostrou a criação de apenas 29 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em setembro, abaixo das expectativas do mercado. A taxa de desemprego ficou em 4,2%, enquanto os salários médios por hora avançaram 0,1% no mês e 3% em 12 meses. Os números reforçaram os sinais de perda de força do mercado de trabalho americano e reduziram a pressão por uma política monetária mais restritiva pelo Federal Reserve (Fed).

O dado veio acompanhado ainda de revisões para baixo nos meses anteriores. A criação de empregos em julho foi revisada de 21 mil para uma queda de 10 mil vagas, enquanto agosto passou de 162 mil para 133 mil postos. Com as alterações, julho e agosto tiveram, juntos, 60 mil empregos a menos do que o informado anteriormente. “O Ibovespa avança e o dólar recua porque o payroll diminuiu o risco de um novo aumento dos juros americanos”, afirma Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Segundo ele, os números sinalizam menor pressão do mercado de trabalho sobre a inflação e ampliam as apostas de manutenção dos juros americanos, embora ainda não garantam cortes no curto prazo.

Continua após a publicidade

O cenário externo também é influenciado pelo petróleo, que voltou a operar abaixo dos US$ 100 após superar esse patamar na sessão anterior. Na quinta-feira, o Brent havia avançado 4,37%, a US$ 102,31 por barril. Nesta sexta, a commodity recuava diante da perspectiva de medidas para aliviar a oferta de combustíveis.

Para a bolsa brasileira, a queda da commodity tem efeitos distintos. Empresas que consomem mais energia podem se beneficiar de custos menores, enquanto as petroleiras perdem parte do impulso proporcionado pela valorização do barril.

Continua após a publicidade

Indústria brasileira recua

No cenário doméstico, investidores também repercutem a queda de 0,6% da produção industrial brasileira em agosto frente a julho. O resultado eliminou o pequeno avanço de 0,1% observado no mês anterior e mostrou retração em 16 dos 25 ramos industriais pesquisados.

Para Lima, a perda de força da atividade mostra os efeitos dos juros elevados sobre a economia brasileira. Uma atividade mais fraca pode contribuir para aliviar pressões inflacionárias e abrir espaço para novas reduções da Selic, mas também pesa sobre vendas e resultados das empresas.

Continua após a publicidade

A proximidade das eleições, porém, mantém uma dose adicional de cautela no mercado doméstico. Este é o último pregão antes do primeiro turno, marcado para domingo. Investidores acompanham o cenário eleitoral e aguardam, após a votação, sinais sobre a composição do Congresso e os possíveis rumos da política fiscal. “O dólar cai menos diante do real do que contra o peso mexicano e o rand sul-africano, sugerindo que a busca por proteção no último pregão antes do primeiro turno limita o benefício do cenário externo”, diz Lima. Para o analista, a reação dos mercados na segunda-feira também dependerá das sinalizações sobre a condução da economia após o resultado das urnas.