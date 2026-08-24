Ibovespa sobe 0,51% de olho em Braskem, Boletim Focus e cenário geopolítico
Mercado opera influenciado por altos e baixos das ações corporativas nesta segunda-feira
O Ibovespa teve valorização de 0,51% nesta segunda-feira, 24, avançando para os 171,9 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em alta no fim do dia impulsionada pelo fluxo comprador direcionado às ações da Vale e do setor bancário, que ofuscaram as perdas de outras gigantes do índice. A Petrobras (PETR4), por exemplo, apresentou queda refletindo o recuo internacional nos preços do barril de petróleo.
No cenário corporativo, o pregão também foi marcado por extremos, com a forte queda da Braskem após seu pedido de recuperação extrajudicial, contrastando com a disparada da Yduqs, impulsionada por negociações para uma possível fusão no setor de educação.
A divulgação do Boletim Focus semanal nesta manhã, no entanto, contou com revisões desconfortáveis para o mercado. Os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram as projeções para a inflação do país após uma sequência de seis semanas de reduções. O IPCA deve encerrar 2026 em 5,02%. O relatório manteve a expectativa de 13,75% ao ano de taxa Selic para o fim do ano.
“Internamente, o pano de fundo macroeconômico e político continuou exigindo bastante cautela dos operadores, atuando como um contrapeso aos ganhos corporativos”, afirma Rebecca Nossig, estrategista de ações na Nomad.
Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 0,92%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que avançou 0,34% e pelo Santander (SANB11), que também subiu 0,34%. O Bradesco (BBDC4) teve valorização de 0,18%.
O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta, cotado a 5,15 reais, depois de oscilar durante o pregão. Nossig explica que esse movimento reflete um compasso de espera por parte dos investidores globais, que aguardam os detalhes e a efetividade das novas e severas sanções econômicas prometidas pelos Estados Unidos contra o Irã.
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