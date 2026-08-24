Ibovespa sobe 0,51% de olho em Braskem, Boletim Focus e cenário geopolítico

O Ibovespa teve valorização de 0,51% nesta segunda-feira, 24, avançando para os 171,9 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em alta no fim do dia impulsionada pelo fluxo comprador direcionado às ações da Vale e do setor bancário, que ofuscaram as perdas de outras gigantes do índice. A Petrobras (PETR4), por exemplo, apresentou queda refletindo o recuo internacional nos preços do barril de petróleo.

No cenário corporativo, o pregão também foi marcado por extremos, com a forte queda da Braskem após seu pedido de recuperação extrajudicial, contrastando com a disparada da Yduqs, impulsionada por negociações para uma possível fusão no setor de educação.

A divulgação do Boletim Focus semanal nesta manhã, no entanto, contou com revisões desconfortáveis para o mercado. Os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram as projeções para a inflação do país após uma sequência de seis semanas de reduções. O IPCA deve encerrar 2026 em 5,02%. O relatório manteve a expectativa de 13,75% ao ano de taxa Selic para o fim do ano.

“Internamente, o pano de fundo macroeconômico e político continuou exigindo bastante cautela dos operadores, atuando como um contrapeso aos ganhos corporativos”, afirma Rebecca Nossig, estrategista de ações na Nomad.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 0,92%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que avançou 0,34% e pelo Santander (SANB11), que também subiu 0,34%. O Bradesco (BBDC4) teve valorização de 0,18%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta, cotado a 5,15 reais, depois de oscilar durante o pregão. Nossig explica que esse movimento reflete um compasso de espera por parte dos investidores globais, que aguardam os detalhes e a efetividade das novas e severas sanções econômicas prometidas pelos Estados Unidos contra o Irã.

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