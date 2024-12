Ibovespa recua puxado por Vale e siderúrgicas, refletindo preocupações com a China

O Ibovespa opera em queda de 0,53%, aos 127,2 mil pontos, enquanto o dólar sobe 0,38%, vendido a R$ 6,03 até o meio do dia. Nos Estados Unidos, os principais índices operam no verde, com S&P subindo 0,30% e Nasdaq, 0,48%.

Por lá, a divulgação do payroll, principal relatório do mercado de trabalho, ajudou a aliviar temores sobre uma desaceleração mais acentuada no emprego. O documento apontou a criação de 227 mil vagas em novembro e revisou o dado de outubro de 12 mil para 36 mil.

O resultado reforçou a confiança em um novo corte de juros nos Estados Unidos, com 90% dos agentes de mercado apostando em uma redução de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, ante 60% pela manhã.

No Brasil, o desempenho negativo do Ibovespa é puxado pelas ações de mineração e siderurgia, refletindo a queda de 0,93% no preço do minério de ferro na China, em meio a novas preocupações com o mercado imobiliário e à espera de possíveis novos estímulos econômicos no país. As ações da Vale (VALE3), com forte peso no índice, cediam 0,80% no início desta tarde.

