Ibovespa recua puxado por ações da Petrobras

O Ibovespa opera em baixa de 0,49%, aos 130,2 mil pontos, enquanto o dólar sobe 0,31%, vendido a R$ 5,68 até o meio do dia.

O principal índice da B3 é impulsionado, principalmente, pelas ações da Petrobras (PETR3; PETR4), que caem mais de 1%. O desempenho acompanha a desvalorização do petróleo no exterior, que deve encerrar a semana com uma queda de 6%, a maior desde 2 de setembro.

A commodity ainda reage a dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e da Agência Internacional de Energia (AIE), que cortaram suas previsões para a demanda global em 2024 e 2025.

O minério de ferro também cedeu (-1,55%), reagindo a dados do PIB da China apontando para a desaceleração no crescimento do país. A economia chinesa cresceu 4,6% no terceiro trimestre, pior desempenho em 18 meses, abaixo da meta de crescimento anual do governo (de 5%) e inferior aos 4,7% registrados no trimestre anterior.

No Brasil, as ações da Vale (VALE3) acompanham a queda da commodity e registram perdas até o meio do dia.