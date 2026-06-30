Ibovespa recua no fim do semestre com investidores atentos aos juros nos EUA

O Ibovespa operava em baixa nesta terça-feira, 30, refletindo um movimento de realização de lucros no último pregão do primeiro semestre, em um ambiente de maior cautela entre investidores. Por volta do início da tarde, o principal índice da B3 recuava 0,96%, aos 171 498 pontos.

No mercado doméstico, as atenções se voltavam para a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa da cúpula do Mercosul, no Paraguai, antes de lançar oficialmente o novo Plano Safra, principal programa de crédito destinado ao agronegócio brasileiro. Outro compromisso acompanhado pelos investidores é o lançamento do Ecossistema de Duplicatas Escriturais, com participação do diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan.

Entre as ações de maior peso do índice, os bancos figuravam entre as principais pressões negativas. O Banco do Brasil liderava as perdas, com queda de 1,68%, seguido por Itaú (-1,65%), Santander (-1,53%) e Bradesco (-1,10%).

No exterior, os mercados encerram o trimestre em meio a um cenário de mudanças nas expectativas para a política monetária dos Estados Unidos. Investidores seguem avaliando quando o Federal Reserve poderá iniciar um novo ciclo de redução dos juros, enquanto o desempenho das empresas ligadas à inteligência artificial continua influenciando o comportamento das bolsas globais. O dólar operava em 5,19 reais às 11h20.

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Outro fator acompanhado pelo mercado é a diminuição das tensões no Oriente Médio. A reabertura gradual do Estreito de Ormuz, após a redução das hostilidades entre Estados Unidos e Irã, ajudou a reduzir parte das preocupações com o abastecimento global de petróleo, embora o cenário geopolítico ainda permaneça no radar dos investidores.