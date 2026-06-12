Ibovespa recua com dados de inflação mais fortes no Brasil

O Ibovespa desvalorizou 0,21% nesta sexta-feira, 12, recuando para os 171,1 mil pontos. A leve queda do principal índice da B3 se dá em um dia marcado por alívio na geopolítica internacional, com um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã cada vez mais próximo, mas com um cenário doméstico desafiador após dados de inflação acima do esperado.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 0,68%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 0,26%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,25%, enquanto o Santander (SANB11) teve leve desvalorização de 0,15%.

O dólar, por sua vez, encerrou em baixa, cotado a 5 reais. A moeda americana operou devolvendo parte dos ganhos recentes, acompanhando a melhora do apetite por risco depois das novas sinalizações de avanço nas negociações entre EUA e Irã.

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