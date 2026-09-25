Ibovespa recua com Treasuries, IPCA-15 e preço do petróleo no radar

O Ibovespa teve desvalorização de 0,27% nesta sexta-feira, 25, recuando para os 183,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira continuou pressionada por um cenário externo desafiador para os chamados ativos de risco — marcado sobretudo pela elevação nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, os Treasuries —, pelo IPCA-15 vindo acima do esperado pelo mercado e pela alta consistente nos preços do petróleo.

No cenário doméstico, a prévia oficial da inflação de setembro, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), apresentou uma alta de 0,7%. O número é maior do que o projetado pelo mercado, que precificava 0,53% ao ano. “O resultado acima do previsto sinaliza que os cortes de juros esperados pelos investidores podem vir mais devagar”, afirma Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 0,62%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 0,56% e pelo Santander (SANB11), que subiu 0,56%. O Banco do Brasil (BBAS3) nadou teve valorização de 0,23%.

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No exterior, o preço do barril de petróleo Brent teve uma leve queda, mas continua no patamar de 104 dólares. Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, explica que “o ambiente global de juros mais altos nos Estados Unidos, inflação nos holofotes e commodities valorizadas acabou afastando os investidores de mercados emergentes ao longo do dia, o que ofuscou o noticiário corporativo interno e ditou o ritmo de perdas na B3.”

O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,18 reais depois de superar os 5,20 reais nesta manhã. O mercado de câmbio local refletiu a busca dos investidores por proteção diante das crescentes incertezas geopolíticas e econômicas, além do impacto natural da alta dos juros de longo prazo nos EUA, que historicamente atraem o capital global para a segurança da economia americana.

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