Ibovespa recua com mercado brasileiro de olho em exterior e Nvidia

O Ibovespa operava em queda nesta quinta-feira, 27, aos 174 037 pontos, recuo de 0,27%, acompanhando um cenário externo marcado pela valorização das bolsas americanas após os resultados da Nvidia.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 futuro avançava 0,28%, enquanto o Nasdaq futuro subia 0,84% na abertura dos mercados, impulsionados pelo balanço da fabricante de chips. A companhia apresentou resultados acima das expectativas, com receita e lucro líquido mais que dobrando na comparação anual. As projeções para os próximos períodos também animaram os investidores, especialmente diante da demanda por inteligência artificial e das perspectivas para a margem bruta.

O movimento, porém, não foi uniforme entre os índices americanos. O Dow Jones futuro recuava cerca de 0,2%, refletindo sua menor exposição ao setor de tecnologia em comparação com o S&P 500 e o Nasdaq.

Petróleo e cenário internacional

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No mercado de petróleo, o barril registrava alta de aproximadamente 0,9%, negociado próximo de 88 dólares, enquanto os investidores continuam acompanhando as negociações entre Irã e Omã sobre uma possível reabertura do Estreito de Ormuz, em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã.

Segundo Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue, o ambiente internacional segue no radar dos investidores, mas o calendário econômico desta quinta-feira tem poucos indicadores relevantes após as divulgações de quarta. “O mercado entra em uma sessão mais esvaziada em termos de indicadores, mas com atenção voltada para os efeitos dos resultados da Nvidia sobre os ativos de tecnologia e para as sinalizações que podem surgir do Simpósio de Jackson Hole”, afirma.

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O evento reúne líderes dos principais bancos centrais do mundo e deve concentrar as atenções do mercado entre esta quinta e sexta-feira. A fala de Kevin Warsh, prevista para sexta-feira, por volta das 11h (horário de Brasília), será acompanhada em busca de indicações sobre sua avaliação para a economia americana e os próximos passos da política monetária.

Na quarta-feira, o núcleo do PCE, indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve, veio em linha com as expectativas, enquanto o índice cheio ficou 0,1 ponto percentual acima do projetado. Os dados de atividade econômica também apontaram para uma economia americana ainda resiliente, com crescimento de 1,5%.

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No Brasil, o ambiente mais morno contribui para limitar o desempenho do Ibovespa nesta manhã. No câmbio, o dólar avançava 0,23%, próximo de 5,16 reais, movimento que pode estar relacionado à retomada do fluxo de recursos para os Estados Unidos, principalmente em direção a ativos ligados à inteligência artificial. “Mesmo com a melhora do humor nos mercados americanos, o fluxo para ativos de tecnologia e a busca por exposição ao dólar ajudam a explicar o comportamento da moeda brasileira nesta manhã”, diz Yamashita.