Ibovespa recua com incertezas no Oriente Médio e mercado atento ao cenário político brasileiro

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 19, aos 168 327 pontos, em um pregão marcado pela cautela dos investidores diante das incertezas geopolíticas no Oriente Médio e pela ausência de negociações em Wall Street, fechada por conta do feriado de Juneteenth, nos Estados Unidos.

No cenário internacional, o mercado segue acompanhando os desdobramentos das negociações entre Estados Unidos e Irã. O cancelamento de uma reunião que estava prevista para ocorrer na Suíça trouxe novas dúvidas sobre o avanço de um possível acordo entre os países. Apesar disso, investidores monitoram relatos de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, que pode ajudar a reduzir parte das tensões na região.

Segundo Bruno Yamashita, Coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, a sessão tende a ser mais tranquila devido ao fechamento dos mercados americanos, mas o cenário geopolítico continuará no radar dos investidores. “O mercado segue atento às negociações envolvendo Estados Unidos e Irã e à duração de um eventual acordo. Mesmo com o feriado nos Estados Unidos, esse continua sendo o principal tema para os investidores”, afirma.

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No mercado de câmbio, o dólar opera próximo da estabilidade, na faixa de 5,16 reais. A moeda americana acumula valorização nas últimas sessões após as decisões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Enquanto o Federal Reserve manteve os juros inalterados, o Banco Central brasileiro reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano.

No cenário doméstico, investidores acompanham ainda a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial e a agenda econômica do governo federal. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa nesta sexta-feira do anúncio de medidas de combate ao mercado ilegal de apostas.

Entre as ações, os grandes bancos registravam desempenho positivo na abertura. Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB4) avançavam 0,20%, enquanto Santander (SANB11) subia 0,19% e Bradesco (BBDC4) ganhava 0,17%.

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Para Yamashita, o foco dos investidores deve voltar a se intensificar na próxima semana, quando serão divulgadas as atas dos bancos centrais e novos indicadores econômicos capazes de oferecer pistas sobre os rumos dos juros e da atividade econômica global.