Ibovespa recua após queda de mais de 4% nos preços do petróleo

O Ibovespa desvalorizou 0,42% nesta segunda-feira, 15, recuando para os 170,4 mil pontos. Os mercados operaram de bom humor após a assinatura não-presencial de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã para o fim da guerra no Oriente Médio. A bolsa de valores brasileira cai, no entanto, devido à queda nos preços do petróleo decorrente do cessar-fogo.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no negativo. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 0,84%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 0,49%. O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 0,36%, enquanto o Santander (SANB11) teve leve desvalorização de 0,15%.

O dólar, por sua vez, encerrou praticamente estável, cotado a 5 reais. A moeda americana reflete a cautela dos investidores antes das decisões sobre juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e do Federal Reserve (Fed), banco central americano, nesta semana.

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