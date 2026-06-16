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Ibovespa recua após petróleo cair para menor cotação em 2 meses

Principal índice da B3 tem queda de 0,45%, enquanto petróleo desaba mais de 4% e fica cotado a US$ 79

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h39 | Atualizado em 16 jun 2026, 18h13
Bolsa de valores -
Painel eletrônico da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa recua após petróleo cair para menor cotação em 2 meses Priorize VEJA no Google

O Ibovespa desvalorizou 0,45% nesta terça-feira, 16, recuando para os 169,6 mil pontos. O principal índice da B3 operou em movimento de realização de lucros e ainda acompanhando a queda no preço do petróleo e das ações das petroleiras, decorrentes do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. A pressão do setor de tecnologia e novas pesquisas eleitorais no Brasil também influenciam no movimento.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram com baixa liquidez, mas majoritariamente no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os leves ganhos, com alta de 0,12%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 0,06%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,05%, enquanto o Santander (SANB11) fechou no zero-a-zero.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a quase 5,10 reais, revertendo as perdas observadas na abertura do mercado. De acordo com especialistas, a moeda americana reflete a aversão ao risco em relação às emergentes, devido a preocupações em relação à política fiscal de longo prazo.

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Leia a análise completa do fechamento de mercado aqui.

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