O Ibovespa iniciou o pregão desta sexta-feira (5) em baixa, aos 170 170 pontos, em uma sessão marcada pela cautela dos investidores após o feriado de Corpus Christi. No radar do mercado estão os novos desdobramentos no Oriente Médio e a divulgação do payroll, principal relatório de emprego dos Estados Unidos, considerado um dos indicadores mais relevantes para as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve.

Entre as ações de maior peso do índice, os bancos operavam em terreno positivo no início da manhã. O Santander (SANB11) registrava alta de 0,41%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), com avanço de 0,31%. O Bradesco (BBDC4) subia 0,29%, enquanto o Itaú (ITUB4) apresentava valorização mais moderada, de 0,05%.

Cenário internacional

O ambiente externo segue pressionado pela escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Na quinta-feira, o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, rejeitou uma nova proposta de cessar-fogo no Líbano, enquanto Israel reafirmou que não pretende retirar suas tropas do território. O impasse reduz as expectativas de avanço nas negociações diplomáticas conduzidas pelos Estados Unidos e aumenta a percepção de risco nos mercados globais.

Ao mesmo tempo, o setor de tecnologia continuava repercutindo a correção observada após os resultados da Broadcom. O desempenho abaixo das expectativas da fabricante de chips desencadeou uma realização de lucros em empresas ligadas ao setor de inteligência artificial, movimento que se estendeu pelo segundo dia consecutivo nas bolsas internacionais.

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Outro destaque da sessão foi a divulgação do payroll americano. O relatório mostrou a criação de 172 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em maio, enquanto a taxa de desemprego permaneceu estável em 4,3%. Os números reforçam a resiliência do mercado de trabalho dos Estados Unidos e sustentam a percepção de que o Federal Reserve poderá manter uma postura cautelosa em relação a cortes de juros nos próximos meses. Para os investidores, uma economia ainda aquecida reduz a urgência de uma flexibilização monetária mais agressiva por parte do banco central americano.

Investidores recalibram risco Brasil

Além do cenário externo, o mercado também acompanha sinais de maior seletividade em relação aos ativos brasileiros. Em maio, a Bolsa registrou saída líquida de 14,91 bilhões de reais, movimento que evidencia uma recalibragem do risco Brasil em meio às incertezas macroeconômicas e ao início das discussões que envolvem o cenário eleitoral de 2026.

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Segundo Gustavo Assis, CEO da Asset Bank, a combinação entre redução do fluxo de capital e aumento da volatilidade não afeta apenas o mercado acionário, mas também torna mais criteriosa a alocação de recursos em empresas que buscam financiamento ou captação. “O risco eleitoral no segundo semestre pode ampliar esse movimento, porque investidores passam a exigir mais governança, garantias, previsibilidade de caixa e estruturas bem desenhadas antes de alocar recursos”, afirma.

Para o executivo, a recente queda do Ibovespa também pode ser interpretada como uma realização de lucros após a forte valorização observada nos últimos meses, combinada com uma revisão das expectativas macroeconômicas. “Em momentos de maior incerteza, não basta olhar apenas para rentabilidade. É preciso avaliar risco, liquidez, prazo e qualidade dos ativos. O capital não desaparece, mas passa a ser direcionado com mais critério”, destaca.

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No mercado de câmbio, o dólar era negociado a 5,13 reais por volta das 11h20, refletindo tanto o fortalecimento global da moeda americana quanto a busca dos investidores por ativos considerados mais seguros diante do cenário de incerteza internacional.