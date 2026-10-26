Bolsa pode ter circuit breakers após vitória de Lula? Veja ações que merecem atenção
Analistas estimam que Lula terá um longo caminho até reconquistar a confiança do mercado
Analistas do mercado financeiro preveem um pregão turbulento, com possibilidade de até três circuit breakers nesta segunda-feira, 26, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Segundo as projeções de analistas, o Ibovespa pode chegar a 164 mil pontos.
Por volta das 8h45, o EWZ recuava 25,22, aos 31,85 pontos, no pré-mercado americano. As ADRs da Petrobras despencavam 21,14%, aos 20,63 dólares. Ontem, com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 51,77% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) conquistou 48,23% dos votos. Em números absolutos, o petista recebeu 64,17 milhões de votos, cerca de 4,4 milhões a mais que o rival bolsonarista.
Em seus discursos, Lula disse que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros e agradeceu aos seus eleitores. Já o derrotado Flávio Bolsonaro afirmou que o resultado era inaceitável e que vai pedir a anulação da eleição. Segundo ele, o adiamento de duas horas da votação, solicitado pelas duas campanhas (PT e PL), influenciou o resultado.
Para Pedro Galdi, analista da AGF, o Ibovespa pode sofrer entre um e três circuit breakers. Segundo ele, o índice pode cair 10% nos primeiros minutos de negociação, recuando dos atuais 205 mil pontos para 184 mil pontos.
“Depois, temos uma pausa e pode haver outra queda, com o Ibovespa alcançando os 174 mil pontos. Por fim, um terceiro circuit breaker pode levar o Ibovespa aos 164 mil pontos, o que seria extremamente negativo e poderia paralisar as negociações do dia”, afirma Galdi.
Em relação ao dólar, a estimativa é que a moeda americana chegue facilmente a 5,10 reais no pregão desta segunda-feira, ante os 4,98 reais registrados na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, o contrato futuro do dólar recuava 10%, indicando que a moeda pode chegar a 5,56 reais até o fim do ano.
Segundo o especialista, a queda da Bolsa e a disparada do dólar ocorrem porque o mercado havia precificado a vitória de Flávio Bolsonaro, que poderia formar um governo com maior responsabilidade fiscal.
“O Lula precisa dar um choque de credibilidade fiscal. Isso fica cada vez mais difícil, principalmente após o pacote de bondades aprovado por ele para ganhar a eleição. Isso aumentou drasticamente o gasto público e foi um verdadeiro tiro no pé”, disse Galdi.
Já Gustavo Pessoa, professor de Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV), afirma que Lula terá um longo caminho até reconquistar a confiança do mercado. Segundo ele, o anúncio de um nome com credibilidade para assumir o Ministério da Fazenda seria um primeiro passo para acalmar os investidores.
“Foi dito nos bastidores que Geraldo Alckmin poderia ser o ministro da Fazenda. Isso seria positivo, visto que Alckmin tem um perfil de centro-direita e, em suas gestões no estado de São Paulo, o caixa fechou no azul”, afirmou Pessoa.
Como proteger seu patrimônio após a vitória de Lula?
Até que Lula reconquiste a confiança do mercado, gestores e analistas estão posicionados em empresas com receitas atreladas ao dólar e menos expostas ao Brasil. De acordo com Werner Roger, gestor da Trígono Capital, empresas com receitas em dólar, muito caixa, pouca dívida e distantes de setores como varejo e construção oferecem boas oportunidades para compor a carteira neste momento.
“Em nossa carteira de ações, temos Iochpe Maxion, Tupy e Marcopolo. No agronegócio, vemos a SLC Agrícola e a Jalles Machado como boas ações para ter na carteira. Vejo o setor bancário com um forte impacto negativo, visto que a tesouraria deve ter apostado na vitória de Flávio. Como ele perdeu e a reação do mercado será negativa, o setor deve ser impactado”, conclui Werner Roger.