ASSINE VEJA NEGÓCIOS

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Economia

Bolsa pode ter circuit breakers após vitória de Lula? Veja ações que merecem atenção

Analistas estimam que Lula terá um longo caminho até reconquistar a confiança do mercado

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 08h50 | Atualizado em 26 out 2026, 09h01
Painel desfocado das ações listadas na bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Por volta das 8h45, o EWZ recuava 25,22, aos 31,85 pontos, no pré-mercado americano (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Bolsa pode ter circuit breakers após vitória de Lula? Veja ações que merecem atenção Priorize VEJA no Google

Analistas do mercado financeiro preveem um pregão turbulento, com possibilidade de até três circuit breakers nesta segunda-feira, 26, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Segundo as projeções de analistas, o Ibovespa pode chegar a 164 mil pontos.

Por volta das 8h45, o EWZ recuava 25,22, aos 31,85 pontos, no pré-mercado americano. As ADRs da Petrobras despencavam 21,14%, aos 20,63 dólares. Ontem, com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 51,77% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) conquistou 48,23% dos votos. Em números absolutos, o petista recebeu 64,17 milhões de votos, cerca de 4,4 milhões a mais que o rival bolsonarista.

Em seus discursos, Lula disse que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros e agradeceu aos seus eleitores. Já o derrotado Flávio Bolsonaro afirmou que o resultado era inaceitável e que vai pedir a anulação da eleição. Segundo ele, o adiamento de duas horas da votação, solicitado pelas duas campanhas (PT e PL), influenciou o resultado.

Para Pedro Galdi, analista da AGF, o Ibovespa pode sofrer entre um e três circuit breakers. Segundo ele, o índice pode cair 10% nos primeiros minutos de negociação, recuando dos atuais 205 mil pontos para 184 mil pontos.

Siga
Continua após a publicidade

“Depois, temos uma pausa e pode haver outra queda, com o Ibovespa alcançando os 174 mil pontos. Por fim, um terceiro circuit breaker pode levar o Ibovespa aos 164 mil pontos, o que seria extremamente negativo e poderia paralisar as negociações do dia”, afirma Galdi.

Em relação ao dólar, a estimativa é que a moeda americana chegue facilmente a 5,10 reais no pregão desta segunda-feira, ante os 4,98 reais registrados na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, o contrato futuro do dólar recuava 10%, indicando que a moeda pode chegar a 5,56 reais até o fim do ano.

Continua após a publicidade

Segundo o especialista, a queda da Bolsa e a disparada do dólar ocorrem porque o mercado havia precificado a vitória de Flávio Bolsonaro, que poderia formar um governo com maior responsabilidade fiscal.

“O Lula precisa dar um choque de credibilidade fiscal. Isso fica cada vez mais difícil, principalmente após o pacote de bondades aprovado por ele para ganhar a eleição. Isso aumentou drasticamente o gasto público e foi um verdadeiro tiro no pé”, disse Galdi.

Continua após a publicidade

Já Gustavo Pessoa, professor de Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV), afirma que Lula terá um longo caminho até reconquistar a confiança do mercado. Segundo ele, o anúncio de um nome com credibilidade para assumir o Ministério da Fazenda seria um primeiro passo para acalmar os investidores.

“Foi dito nos bastidores que Geraldo Alckmin poderia ser o ministro da Fazenda. Isso seria positivo, visto que Alckmin tem um perfil de centro-direita e, em suas gestões no estado de São Paulo, o caixa fechou no azul”, afirmou Pessoa.

Continua após a publicidade

Como proteger seu patrimônio após a vitória de Lula?

Até que Lula reconquiste a confiança do mercado, gestores e analistas estão posicionados em empresas com receitas atreladas ao dólar e menos expostas ao Brasil. De acordo com Werner Roger, gestor da Trígono Capital, empresas com receitas em dólar, muito caixa, pouca dívida e distantes de setores como varejo e construção oferecem boas oportunidades para compor a carteira neste momento.

“Em nossa carteira de ações, temos Iochpe Maxion, Tupy e Marcopolo. No agronegócio, vemos a SLC Agrícola e a Jalles Machado como boas ações para ter na carteira. Vejo o setor bancário com um forte impacto negativo, visto que a tesouraria deve ter apostado na vitória de Flávio. Como ele perdeu e a reação do mercado será negativa, o setor deve ser impactado”, conclui Werner Roger.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Economia
Ibovespa
Luiz Inácio Lula da Silva
Mercado
Mercado financeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).