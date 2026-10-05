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Economia

Ibovespa pode subir mais de 30% com mudança na condução econômica, diz UBS

De acordo com banco suíço, possibildade de eleição de Flávio Bolsonaro aliada a um Congresso com mais assentos de direita fortalece cenário de ajuste fiscal

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 12h42 | Atualizado em 5 out 2026, 12h58
B3, the Brazilian Stock Exchange, is in Sao Paulo, Brazil, on February 26, 2025. (Photo by Saulo Dias/NurPhoto via Getty Images)
Sede da B3 em São Paulo (NurPhoto/Getty Images)
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A bolsa de valores brasileira, que chegou a subir 9% e passou pela primeira vez dos 200.000 pontos nesta segunda-feira, 5, após o resultado do primeiro turno das eleições, no domingo, tem potencial para se valorizar em cerca de 30% em um cenário em que a vitória de Flávio Bolsonaro se confirme e um ajuste fiscal mais duro seja colocado em curso.

É o que avaliou o banco suíço UBS em um relatório a clientes escrito na noite do domingo para avaliar os impactos dos resultados, e que também acredita que o dólar poderá ficar mais baixo.

+ Alta de 45%? O potencial da Bolsa se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, segundo o BTG

O candidato do PL encerrou a primeira rodada do pleito com 47% dos votos, enquanto o presidente e concorrente à reeleição Luís Inácio Lula da Silva ficou com 45%. “Dados os resultados do primeiro turno das eleições, o cenário que descrevemos como o de “ajuste fiscal e profundo” se tornou o nosso cenário base”, disseram os analistas do UBS.

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“Uma probabilidade maior de mudança de governo, somada à composição do novo Congresso, eleva a probabilidade de uma âncora fiscal crível: uma regra de gastos sólida, reforma das despesas obrigatórias e uma trajetória de superávit primário em que os mercados possam confiar. Acreditamos que ações de empresas domésticas, as taxas de juros locais e o real devem se beneficiar de uma probabilidade maior deste cenário”, conclui. O relatório é assinado por Alejo Czerwonko, chefe de investimentos para mercados emergentes do UBS, ao lado dos economistas que chefiam o time de análises econômicas do banco no Brasil.

Além da dianteira de Flávio, os analistas destacam também o avanço da direita no Legislativo. É a combinação desses dois fatores, afirmam, que ampliam a probabilidade de que um ajuste fiscal mais firme seja colocado em prática. Com 54 dos 81 assentos do Senado disputados nesta eleição, as projeções indicam que o PL de Bolsonaro manterá pelo menos 25 assentos na próxima legislatura, consolidando o partido como a força mais forte da casa e proporcionando uma base de apoio sólida caso ele se torne o próximo presidente”, diz o relatório.

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Os ganhos nas ações com a virada nas expectativas dos investidores, de acordo com a análise, podem fazer com que o Ibovespa, o índice de referência da bolsa brasileira, passe a ser negociado em um patamar equivalente a até 11,8 vezes considerada a relação entre o preço dos papéis e os ganhos projetados para eles nos próximos 24 meses.  “Esse efeito, casado com taxas de juros reais mais baixas que aumentariam as expectativas para os ganhos, poderia se traduzir em uma alta de mais de 30% para o índice nos próximos meses”, diz. Até aqui, este múltiplo entre os preços e os ganhos vinha sendo negociado a uma média de 8,7 vezes, quando a média histórica é de 9,7 vezes, nas contas do banco.

Apenas de um ano positivo – o Ibovespa acumulava alta de 14% no ano até a semana passada -, o UBS considera que a bolsa brasileira ainda está barata em relação ao seu potencial. “A alta das ações brasileiras é de apenas 5,75% quando as petroleiras são excluídas da conta”, diz. Entre os setores que mais podem se beneficiar das mudanças na condução econômica e a melhora nas expectativas dos investidores por conta disso, o UBS cita os bancos, varejo, construtoras, serviços públicos (como empresas de energia e saneamento), educação, as empresas de saúde e as small caps.

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