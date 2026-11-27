O Ibovespa perde força no início da tarde desta sexta-feira, 27, com investidores realizando lucro após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco como Ministro da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na abertura do mercado, Ibovespa chegou a subir quase 4%, mas perdeu força nas últimas horas.

Por volta das 13h20, o índice avançava 0,13%, aos 177.031,82 pontos. O dólar recuava 1,72%, aos 5,55 reais. Segundo Vitor Miziara, sócio da Performa Ideias, a redução da alta da bolsa no início desta tarde acontece após investidores venderem seus ativos para consolidar o lucro com a notícia de que Trabuco deve assumir o Ministério da Fazenda. “O mercado sobe no boato e desce no fato”, explica Miziara.

A realização de lucros pode ser vista em números no mercado. Segundo levantamento da Elos Ayta, a notícia de que Trabuco comandará a Fazenda é visível pelo fato de somente na quinta-feira, as empresas listadas na B3 ganharam 232 bilhões de reais em valor de mercado.

Isso porque, o valor de mercado consolidado das companhias brasileiras passou de 4,70 trilhões de reais para 4,93 trilhões de reais, crescimento de 4,93%. Para dimensionar a magnitude dessa valorização, o montante equivale ao valor de mercado do BTG Pactual (232 bilhões de reais) e corresponde a aproximadamente 47% do valor do Itaú Unibanco (490 bilhões de reais).

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Felipe Sant’Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, comenta que diante dessa forte valorização e o fato de hoje ser sexta-feira, o Ibovespa deveria estar em queda. No entanto, isso não acontece pelo fato de Trabuco ser realmente uma notícia muito positiva para os investidores.

“O mercado recebe muito bem o nome do Trabuco. Ele tem trânsito absurdamente livre no sistema financeiro nacional e boa relação com Lula. Por isso, a desaceleração apenas reflete uma tradição de sexta-feira, que ainda não se manifesta integralmente pelo fato do nome ser muito positivo”, diz Sant’Anna.

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UBS afasta fantasma de Joaquim Levy sobre Trabuco

Já os analistas do UBS comentam que Luiz Carlos Trabuco não será um novo Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Ao aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a economia a partir de 5 de janeiro, quando começa o quarto mandato do petista, Trabuco, hoje presidente do conselho de administração do Bradesco, passou a ser comparado com Levy.

Para o UBS, porém, Trabuco não é Levy e, sobretudo, Lula não é Dilma. O banco suíço argumenta que a “experiência, credibilidade e capacidade de interlocução com o setor privado e com Brasília são atributos relevantes” do futuro ministro “em um momento em que a agenda fiscal será determinante para a percepção de risco do Brasil”.

Tais qualidades, contudo, não são o maior trunfo de Trabuco, de acordo com o UBS. “O principal diferencial, porém, parece estar menos no currículo do novo ministro e mais nas condições políticas para sua atuação”, afirma. Assinada por Solange Srour, chefe de macroeconomia no Brasil, Roberto Patah, estrategista-chefe, e por seus auxiliares, a análise do banco argumenta que o próximo titular da Fazenda chega ao governo “com sinais de respaldo de Lula”.

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“É difícil imaginar que tenha aceitado o cargo sem a perspectiva de contar com autonomia para formar sua equipe e conduzir uma agenda diferente daquela implementada até agora. O acesso direto ao presidente pode ampliar a capacidade da Fazenda de coordenar a política econômica e dar sustentação a medidas fiscais politicamente difíceis”, afirma a equipe do UBS.

Neste sentido, o banco suíço entende que Trabuco começará a trabalhar em condições mais favoráveis que as de Levy, que nunca contou com o apoio explícito e consistente de Dilma. “O respaldo presidencial e a boa recepção no centro político, no setor produtivo e no governo ampliam seu espaço de atuação. ” A repercussão positiva entre lideranças do Congresso, incluindo vozes importantes do Centrão, contribui para o otimismo do mercado.

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O bom humor pode melhorar ainda mais, à medida que Trabuco anunciar nomes para compor o ministério com credibilidade e que confirmem sua liberdade para encaminhar as duras, mas necessárias, medidas de reequilíbrio fiscal, bem como a capacidade de execução dos ajustes. “Se esses sinais forem confirmados, há espaço para uma redução adicional do prêmio de risco do Brasil. ” Na prática, isso significará a queda das taxas de juros que asfixiam a economia como um todo – dos investimentos produtivos ao endividamento das famílias. Pelo menos, por ora, o fantasma de Levy parece distante.