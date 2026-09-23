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Ibovespa opera volátil com mercado divido entre Petrobras e cenário externo

UBS BB elevou o preço-alvo da estatal e espera mais dividendos da empresa no próximo ano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h51
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Por volta das 11h45, o Ibovespa opera em leva queda de 0,01%, aos 187.402,66 pontos (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa opera volátil com mercado divido entre Petrobras e cenário externo Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos quarta-feira, 23. De um lado, o índice é impulsionado pelas ações da Petrobras após o UBS BB elevar o preço-alvo da companhia e projetar um retorno em dividendos de até 11% ao ano em 2026. Por outro lado, o mercado global segue arisco diante das perspectivas de alta dos juros nos Estados Unidos, pressionando o real e os demais ativos de risco no Brasil.

Por volta das 11h45, o Ibovespa opera em leva queda de 0,01%, aos 187.402,66 pontos. O dólar avançava 0,85%, aos 5,14 reais. Para Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, a leve queda do Ibovespa na abertura é puxada principalmente pelas ações da Petrobras, após a divulgação do relatório do UBS BB, que revisou para cima a estimativa para a companhia.

As ações da estatal disparavam 3,25%, a 49,92 reais. O UBS BB elevou o preço-alvo da Petrobras de 60 para 62 reais nos próximos 12 meses. Os analistas também projetam um retorno em dividendos entre 10% e 11% ao ano em 2026 e de 13% a 14% em 2027.

As projeções consideram preços do petróleo de cerca de 80 a 85 dólares por barril no terceiro e quarto trimestres de 2026 e de 75 dólares por barril a partir de 2027.

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“Consideramos a manutenção dos subsídios, o que implica preços líquidos de 3,05 reais por litro (gasolina) e 5,42 reais por litro (diesel) no 3º e 4º trimestres de 2026. Para 2027, projetamos ganhos de 11 dólares por barril para gasolina e de 50 dólares por barril para o diesel, sendo que este último deve normalizar para 21 dólares por barril a partir de 2028”, afirmam Tasso Vasconcellos, João Barichello e Matheus Enfeldt, autores do relatório do UBS BB.

Dólar sobe com juros nos EUA

Na outra ponta, os demais ativos do mercado operam com cautela diante do cenário externo. Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a valorização do dólar ocorre em meio ao aumento das expectativas de alta dos juros nos Estados Unidos.

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Dados do FedWatch, plataforma da Bolsa de Chicago, mostram que 64,2% dos analistas estimam uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos na próxima reunião do Federal Reserve (Fed), prevista para 28 de outubro. Para dezembro, 51,7% projetam uma nova alta de 0,25 ponto percentual, levando a taxa para uma faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano, ante o intervalo atual de 3,75% a 4%.

“Isso pressiona moedas e mercados emergentes, como o real brasileiro. O Ibovespa sobe no momento atual somente por causa da alta de Petrobras, visto que o cenário externo é negativo para países emergentes”, conclui Lima.

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