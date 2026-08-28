Ibovespa opera estável de olho em discurso do presidente do Fed, o banco central dos EUA

Principal índice do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa ​subia nos primeiros negócios nesta ​sexta-feira, 28, ⁠enquanto ​investidores aguardam ⁠o ​discurso do presidente do Federal ‌Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Kevin Warsh, ‌no ​simpósio de ‌Jackson Hole. O mercado financeiro está atento aos próximos movimentos da ‌política monetária dos EUA, em um ambiente de pressão inflacionária e volatilidade no mercado de títulos da dívida americana. O discurso começou às 11h (horário de Brasília).

Por volta das 11h15, o Ibovespa cai 0,08%%, aos 174.998 pontos. Empresas com maior peso no índice, a Petrobras sobre 0,84% e a Vale cai 0,81%. Entre as ações mais negociadas nesta manhã, a maior alta é da Oncoclínicas (+4,35%), enquanto a varejista Magazine Luiza apresenta a maior queda (-4,13%).

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A política monetária dos Estados Unidos continua tendo influência sobre os fluxos internacionais de capital. Atualmente, os juros americanos estão entre 3,50% e 3,75%, nível que também pode afetar a entrada e a saída de recursos do Brasil e, consequentemente, o comportamento do câmbio. Por volta das 11h30, o dólar sobe 0,78%, cotado a 5,20 reais. A moeda americana encerrou a sessão de quinta-feira, 27, com alta de 0,21%, aos 5,16 reais.

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No Brasil, a Selic está em 14% ao ano, nível significativamente superior ao observado em economias como Estados Unidos. Esse diferencial de juros vinha sendo considerado, nos últimos meses, um estímulo para a entrada de dólares no país. Dados da B3 mostram que investidores não residentes registraram entradas líquidas em quatro sessões consecutivas até quarta-feira, 26, depois de uma retirada significativa de recursos ao longo de agosto.

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Os índices americanos S&P 500 e Nasdaq operaram próximos da estabilidade, com perdas de 0,03% e 0,07%, respectivamente por volta das 11h30.