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Economia

Ibovespa opera estável com alta do petróleo e da Petrobras; Vale segura avanço

Tensão no Oriente Médio, tarifa americana e inflação brasileira pautam análises de investidores

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 11h36
RESSACA - Sede da B3: marcas históricas não dissipam o desânimo do mercado com a economia do país
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo (Cris Faga/Folhapress/.)
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O Ibovespa, principal índice do mercado financeiro, opera praticamente estável, com leve variação negativa de 0,23% por volta das 11h20 desta terça-feira, 7, aos 172.055 pontos. O movimento ocorre em meio à alta do petróleo tipo Brent, referência de preços da commodity, e das ações da Petrobras, a companhia com maior peso no índice. A cotação da commodity registra alta de 2,49%, a 73,78 dólares por barril.

O avanço do petróleo é reflexo de um ataque iraniano no Estreito de Ormuz, região por onde mais de 20% de toda a produção mundial costuma passar. A Guarda Revolucionária Islâmica disparou ao menos dois mísseis em embarcações na segunda-feira, segundo apuração do site de notícias americano Axios.

As ações da Petrobras apresentam alta de 1,43% por volta das 11h15, cotadas a 38,31 reais. Já os papéis da Vale, segunda empresa mais relevante para o Ibovespa, seguram a alta do índice, uma vez que a mineradora apresenta queda de 1,4% na cotação. Com os investidores de olho na tensão no Oriente Médio, o dólar sobe para a cotação de 5,16 reais, uma alta de 0,35%.

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Também no plano externo, um dos principais assuntos do dia é a audiência pública do governo dos Estados Unidos para apurar a necessidade de uma tarifa adicional de 25% sobre exportações brasileiras. A audiência, que teve início na segunda-feira e termina hoje, ocorre no âmbito de uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), sob a Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA de 1974.

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A inflação ganhou destaque nesta terça-feira nas análises de investidores sobre o cenário doméstico. O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu em junho, a uma taxa de 0,79%, depois de avanço de 0,87% no mês anterior. A variação negativa no índice da Fundação Getúlio Vargas foi puxada pelos preços de atacado, que recuaram 1,36% no mês contra alta de 0,95% no período anterior.

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