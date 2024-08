Ibovespa opera em queda, na contramão dos Estados Unidos

O Ibovespa opera em queda de 0,67%, aos 136,4 mil pontos, no início da tarde desta quinta-feira, 29. O dólar avança 1,78%, vendido a R$ 5,65 até o meio do dia.

Após voltar a bater o recorde de fechamento no pregão de ontem, o principal índice da B3 agora se descola das bolsas americanas, que avançam. O índice S&P 500, principal da bolsa de NY, sobe 0,71%.

Os investidores reagem aos dados do PIB americano divulgados mais cedo, que mostraram crescimento de 3% no segundo trimestre, levemente acima das projeções de 2,8%.

Também nos EUA, o Departamento do Trabalho informou que foram abertos 231 mil pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 24 de agosto, perto das projeções de 232 mil. Os números ajudam a afastar os temores de que o país esteja caminhando para uma recessão, medo que voltou a surgir após dados de emprego mais fracos do que o esperado no último mês.