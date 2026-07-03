Ibovespa opera em alta e dólar cai em dia de feriado nos Estados Unidos

Principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa apresenta um ganho de 0,66% por volta das 11h20 desta sexta-feira, 3, aos 173.922 pontos. A expectativa é que o pregão tenha liquidez reduzida uma vez que as bolsas dos Estados Unidos estão fechadas em razão do feriado do Dia da Independência. Sem a referência americana, os investidores do Brasil ficam menos propensos a realizar operações. No plano doméstico, o recuo na indústria do país chamou a atenção de quem investe em ações.

A queda na produção industrial trouxe algum alívio para a curva de juros futuros e beneficiou os papéis do setor bancário negociados na B3, a bolsa de valores brasileira. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander apresentam altas de 0,45%, 0,61%, 0,66% e 0,93%, respectivamente, por volta das 11h20.

O dólar apresenta queda de 0,56%, cotado a 5,19 reais. Em paralelo, as principais ações do Ibovespa, da Petrobras e da Vale, registram altas de 0,55% e 0,20%, respectivamente. Alguns dos destaques positivos do dia são Braskem, Embraer e Gerdau, com altas de 4,13%, 1,59% e 1,13%, respectivamente.

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Queda da produção industrial

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a produção industrial caiu 0,2% em maio ante abril, após quatro altas mensais seguidas. O setor acumula alta de 0,4% em 12 meses. A queda na produção industrial em maio contrariou as expectativas do mercado financeiro, que esperava alta próxima de 0,3%. Em comparação com maio do ano passado, houve avanço de 0,2%, segundo o IBGE, mas analistas esperavam uma alta significativamente maior, de 1,3%, no mesmo período.