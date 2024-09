Ibovespa opera em alta com minério de ferro e inflação nos EUA

O Ibovespa opera em alta de 0,58%, aos 133,7 mil pontos, enquanto o dólar cede 0,12%, vendido a R$ 5,43 até o meio do dia.

Em mais um dia de força do minério de ferro, em alta de 4,38% na bolsa de Dalian, as ações de mineração e siderurgia avançam na B3. Os papéis da Vale, com forte peso no índice, sobem 0,90%. O minério de ferro vem em trajetória de forte alta desde a terça-feira, quando o governo da China anunciou um pacote de estímulos monetários para impulsionar a economia

Os principais índices americanos também têm alta moderada, com S&P 500 subindo 0,26% e Nasdaq estável em +0,08%. Nos Estados Unidos, dados positivos de inflação ajudaram a reforçar as apostas em um corte de juros mais robusto, de 0,50 ponto percentual, na reunião do Fomc em novembro.

O núcleo do PCE, métrica mais observada pelo Fed, registrou teve alta de 0,1% em agosto, contra 0,2% em julho. Em 12 meses, o índice avança 2,7% até agosto, ante os 2,6% no mês anterior.

No Brasil, dados divulgados mais cedo voltaram a apontar para um mercado de trabalho aquecido. A taxa de desemprego recuou de 6,8% para 6,6% no trimestre móvel encerrado em agosto, mostrou a Pnad. Já o Caged indicou a criação de 232.513 vagas de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, maior resultado mensal desde abril.