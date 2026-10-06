Ibovespa opera ‘de ressaca’ após recorde e desvaloriza nesta terça-feira

O Ibovespa teve desvalorização de 0,52% nesta terça-feira, 6, recuando para os 205,8 mil pontos, após bater seu recorde histórico de 206,9 mil pontos no pregão anterior. Hoje, a bolsa de valores operou “de ressaca”: em um movimento de realização de lucros. É comum e saudável que o mercado tenda a embolsar parte do lucro depois de um movimento muito forte de alta.

No cenário doméstico, o que guiam os ativos brasileiros são as eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam no dia 25 de outubro o segundo turno da corrida presidencial. “Conforme o mercado digere a possibilidade de o Flávio ser realmente eleito, se ele tomar as medidas necessárias para entregar um país mais saudável em relação às questões fiscais, é bem factível que o Ibovespa ultrapasse os 220 mil pontos”, afirma Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital.

Por outro lado, caso Lula vença a eleição ou o candidato do PL seja eleito, mas não apresente um plano contundente, os investidores brasileiros podem se frustrar e os internacionais podem perder a confiança no país. Isso faria com que quase tudo que entrou nos últimos meses saísse do Brasil de uma forma rápida, impactando B3, dólar e juros, segundo Magno.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 4,40%, seguido pelo Santander (SANB11), que avançou 3,23% e pelo Itaú (ITUB4), que subiu 1,96%. O Banco do Brasil (BBAS3) nadou em direção contrária e teve desvalorização de 6,42%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 4,98 reais. O mercado continua digerindo a melhora do ambiente interno e as expectativas para os próximos anos. Além disso, conforme o capital estrangeiro entra no país, seja via título público ou bolsa, o investidor de fora precisa trocar seus dólares por reais, o que pesa contra a moeda americana em relação ao real.

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