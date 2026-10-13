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Ibovespa inicia o dia em queda e de olho em pesquisas eleitorais e votação da 6×1

Investidores acompanham aproximação de Lula e Flávio Bolsonaro nas pesquisas, em meio à expectativa de votação do fim da escala 6x1

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h15 | Atualizado em 13 out 2026, 11h18
Leil¿o para concess¿o de 22 aeroportos regionais, nesta quinta feira, (15) na B3 em S¿o Paulo. O governador do estado de S¿o Paulo, Jo¿o Doria (PSDB) n¿o compareceu ao leil¿o, pois foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez.
Sede da B3, a bolsa brasileira, em São Paulo (Roberto Casimiro/Fotoarena/.)
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O Ibovespa opera em baixa nesta terça-feira, 13, em um movimento de realização de lucros após o feriado e os recordes registrados na semana passada. Os investidores também acompanham os desdobramentos da disputa presidencial e a previsão de votação, em primeiro turno, da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1 no Senado, na quarta-feira, 14.

Às 10h58, o principal índice da bolsa brasileira recuava 0,68%, aos 207.640 pontos. Entre as ações de maior peso, os papéis da Vale caíam 0,99%, enquanto as ações preferenciais da Petrobras avançavam 1,27%. No setor bancário, as perdas eram generalizadas, com destaque para as ações preferenciais do Itaú, em baixa de 1,55%.

No mercado de câmbio, o dólar comercial avançava 0,48% e alcançava 5,01 reais.

Os juros futuros também subiam, refletindo a cautela dos investidores diante das perspectivas econômicas e políticas do país. A taxa de depósito interfinanceiro (DI) marca 13,438% para janeiro de 2027, um avanço sobre os de 13,436% registrados anteriormente. Já o DI para janeiro de 2029 sobe para 12,330%, ante de 12,221% na sexta-feira. A taxa para janeiro de 2031 foi para 12,310%, ante 12,231%.

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No cenário doméstico, o mercado repercute a nova edição do Boletim Focus, que elevou para 5,22% a projeção de inflação para 2026.

Disputa entre o presidente Lula e o bolsonarismo

O cenário eleitoral permanece no radar dos investidores. “As pesquisas eleitorais que têm direcionado o movimento dos mercados, com recente aumento de fluxo puxado por investidores estrangeiros”, diz Rodrigo Moliterno, sócio da Veedha Investimentos. Pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta terça-feira mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 49% dos votos válidos em uma eventual disputa de segundo turno, ante 51% do senador Flávio Bolsonaro. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 1,8 ponto percentual.

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Realizado entre os dias 10 e 12 de outubro, o levantamento indica uma redução da distância entre os dois candidatos em relação à rodada anterior. Em cinco dias, Lula avançou dois pontos percentuais, enquanto Flávio recuou na mesma proporção. Com isso, a diferença entre eles passou de seis para dois pontos percentuais.

Já a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira aponta Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Apesar da vantagem numérica do senador, os dois aparecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento é o primeiro do instituto após o primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro.

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“Vamos acompanhar também a provável votação do fim da escala 6×1 amanhã, quarta-feira, no Senado”, diz Moliterno, da Veedha. “O mercado está atento ao desfecho disso”.

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