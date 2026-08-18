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Ibovespa sobe com Petrobras enquanto investidores buscam recuperação

Por volta das 11h30, o Ibovespa hoje subia 0,7%, aos 167.957,98 pontos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h16
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Na outra ponta, o dólar operava perto da estabilidade, com alta de 0,04%, aos 5,20 reais (NurPhoto/Getty Images)
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O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 18, em uma tentativa de recuperação após o índice recuar por dez pregões consecutivos. Com a agenda econômica esvaziada no mercado doméstico, a alta do petróleo no exterior e a descoberta de uma nova reserva pela Petrobras ajudam a sustentar o movimento positivo da Bolsa brasileira.

Por volta das 11h30, o Ibovespa hoje subia 0,7%, aos 167.957,98 pontos. As ações da Petrobras avançavam 1,55%, aos 43,13 reais. A alta acontece após a companhia confirmar a presença de petróleo no poço Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá.

A descoberta transforma em resultado concreto uma das apostas mais controversas da Petrobras para ampliar suas fronteiras de exploração e abre uma nova frente na busca por reservas de petróleo no país.

A confirmação foi feita pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante entrevista em Oiapoque, no extremo norte do Amapá, após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao navio-sonda responsável pela perfuração na região.

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Gustavo Assis, CEO da Asset, o movimento também beneficia outras petroleiras negociadas na Bolsa. “Essas forças impedem nova queda mais intensa, mas ainda não são suficientes para produzir uma alta disseminada da Bolsa”, afirma Assis.

Dólar sobe com petróleo e tensão no Oriente Médio

Na outra ponta, o dólar operava perto da estabilidade, com alta de 0,04%, aos 5,20 reais. Assis afirma que o fechamento prolongado do Estreito de Hormuz mantém sob risco cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

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Com o Brent em alta de 0,14%, negociado a 91 dólares por barril, o mercado passa a precificar energia, fretes e inflação mais elevados, além de menor espaço para cortes de juros nos Estados Unidos. “Nesse ambiente, o investidor procura proteção em dólar e exige retorno maior para permanecer no Brasil. Por isso, o dólar tem leve alta no pregão junto com o Ibovespa hoje”, conclui Assis.

 

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