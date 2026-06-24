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Economia

Ibovespa futuro sobe em dia de agenda esvaziada com mercado atento ao Oriente Médio

Ibovespa futuro abre o dia em alta de 0,54% aos 174 mil pontos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h21
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
A quarta-feira não é exatamente de alívio para o mercados (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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Wall Street tenta se recuperar do tombo das ações tech nesta quarta-feira. Os futuros do S&P 500 e do índice Nasdaq operam em leve alta, isso após o indicador de papéis de tecnologia ter recuado 3,5% em dois pregões. A queda foi atribuída a um choque de realidade do mercado financeiro em meio ao receio de que a subida das ações ligadas à inteligência artificial seja exagerada. Já o Ibovespa futuro mantém o otimismo e abre o dia em alta de 0,54% aos 174 mil pontos.

Se esse é o problema principal, a quarta-feira não é exatamente de alívio. Após o fechamento do mercado, a Micron, fabricante de chips de memória, divulgará seus resultados. As ações da companhia sobem impressionantes 761% em doze meses e 269% apenas no acumulado de 2026. Trata-se de uma euforia com o aumento da demanda dos chips para turbinar os data centers ligados à IA.

As expectativas colhidas pela Bloomberg indicam que a receita da Micron pode ter subido 281% na comparação anual, enquanto o lucro por ação teria disparado 967% em doze meses.

Na Europa, as bolsas ainda têm viés de queda nesta quarta. A Faria Lima tem conseguido ignorar a turbulência em Nova York e mostra recuperação. O dia é de agenda fraca tanto no Brasil quanto lá fora. Bons negócios.

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Agenda:

  • 5h: Alemanha divulga índice de sentimento das empresas de junho
  • 11h30: EUA publicam estoques de petróleo na semana até 19 de junho
  • 14h30: BC anuncia fluxo cambial semanal
  • 17h: Fed divulga resultados dos testes de estresse bancário

Principais índices:

  • Ibovespa futuro: 0,54%
  • Futuros S&P 500: 0,29%
  • Futuros Nasdaq: 0,56%
  • Futuros Dow Jones: 0,10%
  • Índice europeu (Euro Stoxx 50): -0,22%
  • Londres (FTSE 100): 0,01%
  • Frankfurt (Dax): -1,02%
  • Paris (CAC): 0,18%
  • Índice chinês CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,48%
  • Hong Kong (Hang Seng): 0,33%
  • Bolsa de Tóquio (Nikkei): -0,88%
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