Ibovespa fecha semana em alta com foco na desaceleração da economia brasileira

O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, 3, sustentando o desempenho positivo da semana. O principal índice da B3 avançou 0,74%, aos 174.070 pontos, acumulando ganho de 0,45% no período. O dólar comercial recuou 0,76%, encerrando o dia cotado a 5,16 reais.

No cenário econômico, o destaque foi a divulgação da produção industrial brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade recuou 0,2% em maio na comparação com abril, interrompendo uma sequência de quatro meses de crescimento. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado e foi pressionado principalmente pela queda nos segmentos de derivados de petróleo e biocombustíveis e das indústrias extrativas. Na comparação com maio de 2025, a indústria apresentou leve alta de 0,2%. Apesar da retração mensal, o setor acumula expansão de 1,4% no ano e de 0,4% nos últimos 12 meses.

Para Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o comportamento do câmbio refletiu principalmente fatores técnicos e o ambiente de menor liquidez. “O dólar opera em queda, devolvendo parte da alta registrada na véspera, em uma sessão marcada por liquidez reduzida devido ao feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. Com o DXY praticamente estável, o movimento reflete principalmente uma correção técnica após o avanço recente da moeda americana”, afirma.

Segundo o especialista, no cenário doméstico, o dado da produção industrial reforçou a percepção de desaceleração da economia, o que favoreceu os ativos locais. “A produção industrial de maio veio abaixo do esperado, reforçando a percepção de desaceleração, na margem, da atividade econômica. Os ativos domésticos vêm apresentando uma melhora marginal no apetite por risco, em linha com a expectativa de continuidade do ciclo de flexibilização monetária pelo Banco Central”, conclui.