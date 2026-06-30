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Ibovespa fecha pregão em queda com atenção ao mercado internacional

Bolsa recua pressionada pelos grandes bancos, enquanto investidores acompanham a agenda econômica e os juros nos Estados Unidos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 17h33 | Atualizado em 30 jun 2026, 17h51
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994 (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, 30, aos 170 024 pontos em um pregão marcado pela realização de lucros no encerramento do primeiro semestre e por um cenário de maior cautela nos mercados internacionais.

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No Brasil, o mercado acompanhou a agenda do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cúpula do Mercosul, realizada no Paraguai, e, posteriormente, anunciou o novo Plano Safra, voltado ao financiamento da produção agropecuária. Também chamou a atenção dos investidores o lançamento do Ecossistema de Duplicatas Escriturais pelo Banco Central, iniciativa voltada à modernização do mercado de crédito.

Em relação as ações, os grandes bancos fecharam em queda com o Banco do Brasil (BBAS3) liderando em -1,18% seguido pelo Bradesco (BBDC4) com -0,44%. O Santander (SANB11) encerrou com -0,34% e o Itaú (ITUB4) com -0,07%.

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No exterior, o foco permaneceu nas perspectivas para a política monetária dos Estados Unidos. Os investidores continuam recalibrando as expectativas sobre o momento em que o Federal Reserve poderá iniciar um novo ciclo de redução dos juros, enquanto acompanham o forte desempenho das empresas ligadas à inteligência artificial, que seguem influenciando o comportamento das bolsas globais.

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O cenário geopolítico também permaneceu no radar. A redução das tensões entre Estados Unidos e Irã e a retomada gradual da circulação de navios pelo Estreito de Ormuz aliviaram parte das preocupações relacionadas ao fornecimento global de petróleo, embora o conflito ainda seja monitorado pelos agentes financeiros. No mercado de câmbio, o dólar encerrou o dia cotado a 5,18 reais , refletindo o ambiente de cautela observado ao longo da sessão e os movimentos do mercado internacional.

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