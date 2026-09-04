Ibovespa fecha perto da estabilidade em semana volátil devido a cenário político

O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,02% nesta sexta-feira, 4, mantendo-se nos 185,1 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou com base em uma semana marcada pela intensificação dos ruídos no cenário político, ampliados pela volatilidade natural associada à proximidade do calendário eleitoral.

“As tensões institucionais, especialmente envolvendo o Judiciário, somadas à percepção de uma disputa presidencial mais competitiva em outubro, elevaram a volatilidade dos ativos domésticos e sustentaram os movimentos observados no índice”, comenta Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Santander (SANB11) teve leve perda, com baixa de 0,03%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que fechou no zero-a-zero. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,31%, enquanto o Bradesco (BBDC4) teve valorização de 0,62%.

Continua após a publicidade

No cenário internacional, os mercados permaneceram influenciados pela combinação de fatores geopolíticos e macroeconômicos. Com a continuação do conflito entre Estados Unidos e Irã, as expectativas de inflação seguem pressionadas e, combinadas à resiliência da economia norte-americana, podem influenciar a decisão do Federal Reserve (Fed) sobre a taxa de juros neste mês.

Além disso, os investidores analisam o payroll, um dos principais indicadores do mercado de trabalho americano e acompanhado de perto pelo Fed. O mercado de trabalho dos Estados Unidos criou 162 mil postos de trabalho fora do setor agrícola em agosto, resultado bem acima das expectativas. Já a criação de empregos em junho foi revisada de 20 mil para 31 mil vagas.

Continua após a publicidade

O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,12 reais. “A divulgação de dados de emprego nos EUA acima do esperado reforçou a perspectiva de novos aumentos de juros pelo banco central americano, reduzindo o potencial de apreciação do real”, afirma Pastorello.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

Continua após a publicidade