Ibovespa fecha estável na expectativa de votação de texto da Previdência

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou com leve alta nesta segunda-feira, 24, suficiente para manter o índice acima dos 102 mil pontos em dia de poucas notícias influenciando a tendência do mercado, que segue na expectativa pela votação do texto da reforma da Previdência no Congresso. O Ibovespa subiu 0,05%, a 102.062 pontos. O volume financeiro somou 12,5 bilhões de reais. O dólar comercial fechou com queda de 0,6%, aos 3,83 reais para a venda.

No cenário nacional, o mercado aguarda para esta semana a votação do texto da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados, mas a ata da última reunião do Copom também deve ocupar as atenções na terça-feira. A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou nesta segunda-feira que o governo vai trabalhar para garantir a votação da reforma na comissão esta semana e no plenário, na próxima. Joice disse ainda que não vai cravar o número de votos que o governo terá para votar a reforma, mas avaliou que, com as mudanças no parecer, deverá ter pelo menos de 10% a 15% do que se esperava.

A proposta de emenda à comissão da reforma, para ser aprovada em plenário, tem de ter pelo menos 308 dos 513 votos em dois turnos de votação. “A expectativa é boa, o mercado espera que essa semana tenha novidades no âmbito político, principalmente na Previdência”, disse o analista de mercado, Luis Gustavo Pereira, da Guide Investimentos.