Ibovespa fecha estável em dia com poucas negociações devido ao jogo da Seleção Brasileira

O baixo volume de negócios provocado pelo jogo da Seleção Brasileira marcou o pregão desta segunda-feira, 29, na B3. Em meio à liquidez reduzida, o Ibovespa encerrou o dia praticamente estável, com recuo de 0,05%, aos 173.205,35 pontos.

No cenário doméstico, os investidores repercutiram a divulgação do Boletim Focus, que manteve a estimativa para a inflação em 5,33%, interrompendo uma sequência de 15 semanas consecutivas de revisões para cima. Também esteve no radar o resultado do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), que registrou deflação de 0,5% em junho, favorecida pelo recuo dos preços de combustíveis, minerais e café.

No exterior, a diminuição das tensões entre Estados Unidos e Irã contribuiu para um ambiente mais favorável aos ativos de risco. Nesse contexto, o petróleo Brent para agosto avançou 1,61%, encerrando o dia cotado a 73,15 dólares por barril. As bolsas norte-americanas terminaram o pregão em alta, com ganhos de 2,07% para o Nasdaq, de 1,18% para o S&P 500 e de 0,59% para o Dow Jones.

Entre as ações de maior peso no Ibovespa, os papéis apresentaram desempenhos distintos. As ações preferenciais da Petrobras subiram 0,21%, acompanhando a valorização do petróleo, enquanto as ordinárias da Vale ficaram praticamente estáveis, com leve queda de 0,03%.

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A sessão também foi marcada pela redução da liquidez. O Ibovespa movimentou 10,2 bilhões de reais, volume cerca de 54% inferior à média diária de 22,3 bilhões de reais registrada desde o início do ano. Na B3, o total negociado alcançou 14,4 bilhões de reais. A menor participação dos investidores durante a sessão contribuiu para que o índice oscilasse entre a mínima de 172.392,54 pontos e a máxima de 173.891,53 pontos.

No mercado de câmbio, o dólar comercial acompanhou o ambiente de pouca movimentação e fechou em queda de 0,15%, cotado a 5,17 reais.