Ibovespa fecha em queda com pressão sobre Vale e cautela no cenário externo

O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 7, em queda de 0,25%, aos 172.020 pontos, em um dia marcado pela cautela dos investidores diante do cenário internacional e de fatores domésticos. A sessão foi influenciada pela realização de lucros nas bolsas globais, pela pressão sobre as ações da Vale e pela expectativa em torno de novos indicadores econômicos, como a ata da última reunião do Federal Reserve e a divulgação do IPCA no Brasil.

No exterior, o movimento foi de aversão ao risco após uma nova rodada de vendas de ações de tecnologia pressionar os principais índices de Wall Street e as bolsas europeias. Já no mercado brasileiro, o noticiário envolvendo tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, somado às incertezas políticas e ao fluxo mais fraco de capital estrangeiro, contribuiu para um ambiente mais defensivo. O dólar encerrou o pregão valendo 5,17 reais.

Entre os destaques negativos do pregão, as ações da Vale (VALE3) recuaram após a renúncia de Daniel Stieler à presidência do conselho de administração da mineradora. O movimento foi intensificado pela queda dos preços do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. A Usiminas (USIM5) também figurou entre as maiores baixas do índice, depois que a gestora BlackRock reduziu sua participação acionária na companhia.

Continua após a publicidade

Na ponta positiva, os papéis da Vibra (VBBR3) e da Ultrapar (UGPA3) avançaram após o Itaú BBA elevar os preços-alvo das duas empresas. O banco destacou o potencial de valorização das ações, citando múltiplos considerados atrativos e forte geração de caixa.

No mercado de câmbio e juros, o dólar e as taxas futuras avançaram ao longo do dia. Segundo Marcos Bassani, professor, especialista em investimentos e sócio da Boa Brasil Capital, o movimento foi impulsionado pela alta do petróleo após um ataque a um navio-tanque no Estreito de Ormuz, além da postura cautelosa dos investidores diante das dificuldades do Tesouro Nacional em leiloar títulos públicos e da expectativa de manutenção dos juros pelo Federal Reserve.

Para Bassani, o cenário segue exigindo prudência. “A queda do Ibovespa hoje reflete principalmente o contágio da venda global de ações de tecnologia e a pressão sobre a Vale. Além disso, as tarifas dos EUA sobre o Brasil, a saída de capital estrangeiro, as incertezas eleitorais e a expectativa pela ata do Fed e pelo IPCA reforçam a cautela do mercado”, afirma.

Continua após a publicidade

Na avaliação do especialista, os próximos dias devem continuar sendo marcados pela volatilidade. “O momento exige atenção ao gerenciamento de risco e ao comportamento dos grandes investidores diante dos eventos internacionais e dos indicadores econômicos que serão divulgados ao longo da semana, especialmente o IPCA”, conclui.