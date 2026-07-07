ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa fecha em queda com pressão sobre Vale e cautela no cenário externo

Bolsa recua 0,25% em meio à aversão global ao risco, incertezas sobre tarifas dos EUA e expectativa por indicadores econômicos no Brasil e no exterior

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 17h21
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa fecha em queda com pressão sobre Vale e cautela no cenário externo Priorize VEJA no Google
Continua após a publicidade

O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 7, em queda de 0,25%, aos 172.020 pontos, em um dia marcado pela cautela dos investidores diante do cenário internacional e de fatores domésticos. A sessão foi influenciada pela realização de lucros nas bolsas globais, pela pressão sobre as ações da Vale e pela expectativa em torno de novos indicadores econômicos, como a ata da última reunião do Federal Reserve e a divulgação do IPCA no Brasil.

No exterior, o movimento foi de aversão ao risco após uma nova rodada de vendas de ações de tecnologia pressionar os principais índices de Wall Street e as bolsas europeias. Já no mercado brasileiro, o noticiário envolvendo tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, somado às incertezas políticas e ao fluxo mais fraco de capital estrangeiro, contribuiu para um ambiente mais defensivo. O dólar encerrou o pregão valendo 5,17 reais.

Entre os destaques negativos do pregão, as ações da Vale (VALE3) recuaram após a renúncia de Daniel Stieler à presidência do conselho de administração da mineradora. O movimento foi intensificado pela queda dos preços do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. A Usiminas (USIM5) também figurou entre as maiores baixas do índice, depois que a gestora BlackRock reduziu sua participação acionária na companhia.

Continua após a publicidade

Na ponta positiva, os papéis da Vibra (VBBR3) e da Ultrapar (UGPA3) avançaram após o Itaú BBA elevar os preços-alvo das duas empresas. O banco destacou o potencial de valorização das ações, citando múltiplos considerados atrativos e forte geração de caixa.

Siga

No mercado de câmbio e juros, o dólar e as taxas futuras avançaram ao longo do dia. Segundo Marcos Bassani, professor, especialista em investimentos e sócio da Boa Brasil Capital, o movimento foi impulsionado pela alta do petróleo após um ataque a um navio-tanque no Estreito de Ormuz, além da postura cautelosa dos investidores diante das dificuldades do Tesouro Nacional em leiloar títulos públicos e da expectativa de manutenção dos juros pelo Federal Reserve.

Para Bassani, o cenário segue exigindo prudência. “A queda do Ibovespa hoje reflete principalmente o contágio da venda global de ações de tecnologia e a pressão sobre a Vale. Além disso, as tarifas dos EUA sobre o Brasil, a saída de capital estrangeiro, as incertezas eleitorais e a expectativa pela ata do Fed e pelo IPCA reforçam a cautela do mercado”, afirma.

Continua após a publicidade

Na avaliação do especialista, os próximos dias devem continuar sendo marcados pela volatilidade. “O momento exige atenção ao gerenciamento de risco e ao comportamento dos grandes investidores diante dos eventos internacionais e dos indicadores econômicos que serão divulgados ao longo da semana, especialmente o IPCA”, conclui.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
eua
Ibovespa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).