ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa fecha em queda após tensão geopolítica ganhar força

Mercado monitorou a disparada do petróleo, o impacto sobre a inflação e a deterioração do ambiente fiscal brasileiro

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 17h32
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa fecha em queda após tensão geopolítica ganhar força Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa encerrou o pregão desta quarta-feira, 08, em queda de 0,69%, aos 170.825 pontos, refletindo a piora do humor dos investidores após o recrudescimento das tensões no Oriente Médio. O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim do cessar-fogo entre Israel e Irã elevou os temores de uma escalada do conflito, impulsionando o preço do petróleo e aumentando as preocupações com a inflação global.

No mercado brasileiro, a alta de mais de 5% do petróleo Brent beneficiou as ações da Petrobras, que avançaram cerca de 3,7%. No entanto, o movimento não foi suficiente para compensar as perdas de outras empresas de peso no índice. A Vale liderou as quedas do pregão, recuando mais de 4%, acompanhando a desvalorização das commodities metálicas e pressionando o desempenho do Ibovespa. O dólar encerrou o dia operando em 5,16 reais.

Para Rubens Cittadin, especialista de renda variável da Manchester Investimentos, o mercado voltou a concentrar sua atenção no impacto inflacionário provocado pela valorização do petróleo. Com a perspectiva de uma inflação mais elevada, investidores passaram a rever posições em ativos de risco, enquanto aumentam as preocupações com a trajetória dos juros. “O petróleo mais caro aumenta a pressão sobre a inflação e faz com que investidores reavaliem a relação entre risco e retorno. Esse movimento levou à venda de commodities metálicas, pressionando a Vale, ao mesmo tempo em que favoreceu as ações da Petrobras. É um cenário em que a inflação volta a ditar o ritmo dos mercados”, avalia.

Além do cenário externo, o ambiente doméstico também contribuiu para a cautela. A percepção de deterioração fiscal continua no radar dos investidores e, somada ao avanço do petróleo, elevou a preocupação com os juros futuros. Ao longo do pregão, os contratos de Depósitos Interfinanceiros (DI) registraram alta, refletindo uma revisão das expectativas para a política monetária.

Siga
Continua após a publicidade

Na avaliação do especialista, os próximos dias devem continuar sendo influenciados por três fatores principais: a evolução do conflito envolvendo Irã e Estados Unidos, o comportamento dos preços do petróleo e o cenário fiscal brasileiro, que ganha ainda mais relevância em meio às discussões sobre inflação e ao ambiente político. “Se o conflito se prolongar e mantiver o petróleo em patamares elevados, o mercado pode voltar a revisar as expectativas para juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o quadro fiscal brasileiro e as perspectivas para o cenário eleitoral seguem sendo fatores importantes para a precificação dos ativos”, conclui Rubens.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Economia
Ibovespa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).