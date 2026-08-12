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Economia

Ibovespa fecha em leve baixa após despencar em pregão anterior

Mercado operou de olho em dados de inflação ao consumidor dos EUA nesta quarta-feira

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 17h32
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
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O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,23% nesta quarta-feira, 12, recuando para os 167,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou com mais cautela em relação ao pregão da véspera, quando despencou 2,50% devido à divulgação do relatório do JPMorgan, que rebaixou a recomendação para o índice de “overweight” para “neutro”.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Itaú (ITUB4) liderou as perdas, com baixa de 1,46%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que recuou 1,45%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,30%, enquanto o Santander (SANB11) nadou em direção contrária e teve valorização de 0,34%.

Hoje, o mercado se movimentou de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos e aos números do setor de serviços brasileiro, que vieram próximos das expectativas. O CPI, sigla que designa a inflação ao consumidor americano, subiu 0,1% em julho e 3,4% na comparação anual, com o núcleo em 0,2%, tudo alinhado com as projeções dos investidores.

“A leitura benigna aliviou a pressão sobre os rendimentos dos Treasuries e fez com que o DXY, o índice que permite comparar o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas globais, abrisse a sessão em queda, favorecendo as moedas emergentes”, explica Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad. Com isso o dólar fechou em alta, cotado a 5,17 reais.

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