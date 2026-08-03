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Economia

Ibovespa fecha em estabilidade no 1º pregão do mês

Mercados operam de olho em desdobramentos da guerra no Oriente Médio, que alivia preço do petróleo

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 17h41
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa fechou no zero-a-zero nesta segunda-feira, 3, mantendo-se nos 178 mil pontos. No primeiro pregão de agosto, a bolsa de valores brasileira operou de olho na desvalorização do petróleo, fator que pressiona a Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes do índice. Outro componente foi a Vale (VALE3), que, apesar do bom resultado operacional apresentado, tem peso sobre as ações devido à queda do minério de ferro.

O petróleo entra em foco após aumento das expectativas sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra no Oriente Médio. Segundo Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank, a questão geopolítica internacional faz o preço do barril de petróleo brent cair cerca de 5%, para 83,5 dólares, e contribui para o rendimentos dos Treasuries, reduzindo parte das pressões inflacionárias globais.

No Brasil, a agenda econômica contou com a divulgação do

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Boletim Focus semanal. Economistas consultados pelo Banco Central reduziram as projeções para a inflação do país, que deve encerrar 2026 em 5,03%, ante as expectativas de 5,12% da semana anterior. O relatório também abaixou a expectativa de taxa Selic para o fim do ano para 13,75% ao ano.

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Os papéis da Petrobras (PETR4) caíram 0,85% e os da Vale (VALE3), 2,15%. Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O  Santander (SANB11) liderou os ganhos, com alta de 1,08%, seguido pelo Bradesco (BBDC4) e pelo Itaú (ITUB4) que avançaram 0,65%. O Banco do Brasil (BBAS3), por outro lado, teve desvalorização de 0,37%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta, cotado a 5,08 reais. “Como o Brasil é um importante exportador de petróleo, a queda severa no preço da commodity reduz a perspectiva de entrada de dólares no país, o que naturalmente pressiona o câmbio para cima”, explica Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad.

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

https://www.youtube.com/watch?v=RkUJgaZCSgs

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