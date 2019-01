Ibovespa fecha em baixa após recordes; dólar permanece quase estável

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou, nesta segunda-feira 21, em pequena queda de 0,09%, em 96.009,77 pontos, após dois dias seguidos de recorde. Em seu maior ponto, a bolsa atingiu 96.092,61 pontos, e em seu menor, 94.862,85 pontos. Entre os destaques positivos estão a Localiza (3,59%), Suzano (2,77%) e a Vale (0,95%). O dia foi marcado por ceticismo no cenário externo e muitos acionistas querendo realizar lucros. Dólar fecha em alta de 0,07%, com os mercados dos EUA fechados.

Com os recordes da semana passada e sem muitas novidades no cenário interno, hoje foi o dia para os acionistas realizarem o lucro, através das vendas de ações, segundo Álvaro Frasson, analista da correta Necton. Para ele, o grande acontecimento da semana é o discurso do presidente da República Jair Bolsonaro, a ser realizado nesta terça-feira, 22, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

“É importante observar qual a percepção que o estrangeiro vai ter dele. Tem gente com o dinheiro engatilhado para investir no país, mas pretende conhecer antes quem é o Bolsonaro”, diz Frasson.

No cenário externo, hoje não houve grandes novidades. Devido ao Dia de Martin Luther King, os mercados ficaram fechados nos EUA. A China divulgou os resultados de seu produto interno bruto (PIB) de 2018 – 6,6% -, valor dentro do esperado. Já na Europa, o cenário externo mostro-se mais cético quanto ao Brexit, em dia de apresentação de um novo projeto pela primeira-ministra, Theresa May.

“O resultado da China ficou dentro do esperado e as bolsas europeias caíram um pouco, por causa do Brexit”, conta ele.

Entre os destaques negativos estão os bancos. As ações ordinárias do Itaú Unibanco tiveram baixa de 0.82%, do Banco do Brasil de 0.54%, e do Bradesco de 1,73%. “Com as pessoas realizando lucros, isso é normal”, explica Frasson.

A Vale foi um dos destaques positivos, com alta de 0,95%. “É uma empresa com peso muito significativo. Uma pequena alta já joga o índice para cima”, relata.

Dólar quase estável

Com os mercados fechados nos EUA, o dólar comercial fechou em alta de 0,07%, no valor de 3,759 reais.