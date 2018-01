Ibovespa fecha em alta e avança mais de 11% em janeiro

A Bolsa de valores de São Paulo encerrou o mês de janeiro com valorização de mais de 11%. O índice fechou nesta quarta-feira com alta de 0,51%, a 84.912 pontos – durante o dia, a bolsa chegou a atingir 86.212 pontos. No acumulado do mês, o Ibovespa registrou alta de 11,14%, melhor desempenho para o mês desde 2012, segundo a agência Reuters.

A bolsa brasileira registrou diversos recordes durante o mês. Há uma semana, o Ibovespa subiu 3,72% após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmar por unanimidade a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP). No dia, o Ibovespa fechou em 83.680 pontos pela primeira vez na história, superando o recorde registrado na segunda-feira anterior (81.675).

Além das apostas ligadas a Lula fora do páreo eleitoral, o mercado nacional se beneficia de uma situação interna tranquila – com inflação e juros baixos e crescimento contínuo da economia. E também de um cenário externo favorável a investimentos no país.

“Há liquidez global, com investidores buscando retorno. Com o Brasil melhorando a sua situação, se a gente tiver um reformista em vez de um populista, o fluxo de recursos estrangeiros deve continuar vindo para cá”, disse a VEJA o economista-chefe da corretora XP, Celson Plácido.