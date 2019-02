Ibovespa fecha em alta de 1,36%

São Paulo, 9 dez (EFE).- O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) fechou nesta sexta-feira em alta de 1,36%, aos 58.236 pontos, segundo dados preliminares.

A alta reverteu em parte as perdas de 2,06% registradas na quinta-feira e permitiu à praça terminar a semana com alta acumulada de 0,60%.

O giro financeiro da bolsa foi de R$ 4,666 bilhões, em 545.173 operações de compra e venda.

As ações preferenciais da Vale, as mais negociadas, subiram 1,71%, e as similares da Petrobras, em segundo na lista, 2,66%.

A maior alta correspondeu aos títulos ordinários da empresa de logística LLX (4,73%) e, no outro extremo, destaque para a queda das ações do mesmo tipo da JBS (1,54%).

No mercado de câmbio, o real subiu 0,60% frente ao dólar e a moeda americana fechou cotada a R$ 1,804 para compra e R$ 1,806 para venda na taxa de câmbio comercial. EFE