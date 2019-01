Ibovespa fecha em alta de 0,36%, em dia morno; dólar também sobe

O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou nesta quarta-feira 16 em alta de 0,36%, aos 94.393,07 pontos. Em seu pior momento, atingiu 93.686,83 pontos.

Subindo bastante na última hora de pregão, o índice Ibovespa voltou a apresentar uma alta após a queda na última terça-feira, 15. A B3 fechou quando estava em sua maior pontuação no dia.

Segundo Pedro Galdi, da corretora Mirae Asset, o dia foi morno na bolsa. Segundo ele, a situação vai começar a se clarear quando assuntos como o Brexit, a Reforma da Previdência e a guerra comercial entre China e EUA, começarem a tomar contornos mais definitivos.

No cenário interno, a confiança continua com a Reforma da Previdência, assunto que só será resolvido depois do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, entre os dias 22 e 25 de janeiro.

Nesta quarta-feira, 16, o Federal Reserve (Fed), Banco Central americano, disse que a atividade econômica do país cresce de forma moderada, mas a incerteza política e comercial está minando o otimismo. “O Fed está segue moderado”, coloca ele.

Com relação ao Brexit, Theresa May sobreviveu a moção de censura da oposição, mas não afetou de forma tão intensa o índice. “Como ainda está acontecendo não teve tanta influência”, explica Galdi.

No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu pelo segundo dia consecutivo, desta vez 0,24%, e fechou cotado a R$ 3,733 para compra e R$ 3,734 para venda.

Dólar

A moeda-norte americana valorizou 0,24% nesta quarta-feira e fechou o dia cotado a 3,734 reais na venda, segundo avanço seguido.