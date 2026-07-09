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Economia

Ibovespa fecha em alta com alívio no exterior e avanço das ações de tecnologia

Índice avançou 1,27%, aos 172.828 pontos, acompanhando o bom humor dos mercados globais, enquanto o dólar recuou para 5,12 reais

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 17h22
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa fecha em alta com alívio no exterior e avanço das ações de tecnologia Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira, 9, em alta de 1,27%, aos 172.828 pontos, recuperando parte das perdas acumuladas nos últimos dias. O movimento foi sustentado pela melhora do humor no exterior, pela valorização de ações ligadas a tecnologia e semicondutores em Nova York e pela redução das tensões envolvendo Estados Unidos e Irã.

No mercado internacional, investidores reagiram positivamente à sinalização de Donald Trump de que o Irã estaria disposto a negociar um novo acordo. A leitura ajudou a reduzir parte da aversão ao risco observada na véspera, quando o avanço do conflito havia pressionado commodities e bolsas globais. O petróleo Brent recuava 2,74%, a 75,88 dólares, por volta das 17h.

No Brasil, o alívio externo favoreceu os ativos locais. O dólar encerrou o dia em queda de 0,57%, a 5,1209 reais, enquanto a bolsa teve alta disseminada entre os principais papéis do índice. A agenda econômica mais esvaziada e o feriado no Estado de São Paulo também contribuíram para um pregão de menor liquidez.

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 “O mercado brasileiro acompanhou o bom humor do exterior, com o forte desempenho das empresas de tecnologia, inteligência artificial e semicondutores. Também ajudou a declaração de Donald Trump de que o Irã quer voltar a negociar um acordo, o que melhorou a percepção dos investidores sobre o conflito”, afirma Ian Lopes, economista da Valor Investimentos.

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Apesar da alta, Felipe Sant’Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, avalia que o movimento ainda é insuficiente para indicar uma mudança de tendência. “É uma recuperação pontual, que não apaga as perdas dos últimos pregões. Olhando para um horizonte mais amplo, o Ibovespa continua em um processo de lateralidade, com uma tendência maior de queda do que de alta”, diz.

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 Os próximos pregões devem continuar influenciados pela evolução do conflito no Oriente Médio, pelo comportamento do petróleo e pela reação dos mercados globais a papéis de tecnologia e inteligência artificial.

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