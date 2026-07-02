Ibovespa fecha em alta após payroll dos EUA reforçar expectativa de juros estáveis
Bolsa brasileira acompanha alívio nos mercados internacionais após criação de empregos nos Estados Unidos ficar abaixo do esperado
O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira, 2, em alta, acompanhando o bom humor dos mercados internacionais após a divulgação de dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que reduziram as apostas em um aperto adicional da política monetária pelo Federal Reserve (Fed). O principal índice da B3 fechou aos 172 787 pontos, com avanço de 0,64%, enquanto o dólar comercial encerrou cotado a 5,22 reais.